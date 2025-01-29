«Наша історія почалася дуже швидко»: учасниця «Холостяка-13» про кохання після проєкту

Одна з найяскравіших учасниць тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ) Настя Анісімова з Харкова зізналась у коханні. Її обранцем став освітлювач проєкту, який відкрив дівчині свої почуття, коли вона покинула реаліті. Настя зізнається, що заради справжнього кохання, мала пережити всі складнощі під час реаліті. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Настя Анісімова розповіла про правила «Холостяка», таємне кохання та відношення до «Терена».



«Часу інколи не вистачало навіть на сон»

— Настя, вас можна привітати — ви зустріли кохання на проєкті «Холостяк»! І це не «Терен»…

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— Це точно (посміхається — Авт.).

— Чи відчували ви особливе ставлення до вас від Єгора під час зйомок?

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- Ні, ніякого особливого ставлення. Спілкування зі знімальною групою на проєкті було обмежене, майже неможливе. Як Єгор зазначав на постшоу «Як знайти кохання», він ставився з повагою як до мене, так і до Олександра, і не проявляв до мене симпатії на проєкті. Уже після того, як я покинула «Холостяк», ми почали спілкуватися. До того ми не порушували правила проєкту, а я була зосереджена на моїй історії з Олександром.

Одна з найяскравіших учасниць романтичного реаліті «Холостяк» Настя Анісімова

— І все ж, наскільки вільно могли почуватися учасниці?

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- Якщо порівнювати з життям без проєкту, то, звісно, ми не відчували себе вільними. В звичайному житті ми самі визначаємо наш розклад дня, чим займаємося, коли і як. На проєкті правила були більш суворі, і часу інколи не вистачало навіть на сон. І, звісно, не вистачало контакту з близькими, смартфонів, музики…

— Наскільки неочікуваними стали для вас почуття Єгора?

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- На самому проєкті почуття Єгора для мене були дуже неочікуваними. Я не помічала на знімальному майданчику ніяких явних знаків від нього. Наша історія почалася дуже швидко, і ми обидва не могли повірити, що таке можливо: так швидко знайти спільну мову, закохатися і стати єдиною командою, з метою створити родину, мати серйозні стосунки і будувати спільне життя. Через місяць після початку нашого спілкування я приїхала до нього в Київ, ми почали разом знімати квартиру.

«Наша історія з Єгором почалася дуже швидко», — згадує Настя

«Це був шок і нерозуміння»

— Але що до ваших почуттів до «Терена»? Багато хто вважав вас можливою переможницею «Холостяка».

— Я дуже вдячна людям, які вболівали за мене. Було дуже неочікувано, коли я отримувала сотні повідомлень про те, що люди плакали, коли я покинула проєкт. Така підтримка безцінна. Щодо моїх почуттів до Олександра, то коли він вирішив зі мною попрощатися, я відчула несправедливість. Це був шок і нерозуміння, чому так сталося. Я відчувала біль, адже почала відкривати своє серце до нього. Але повернувшись додому в Харків і поспілкувавшись з близькими, швидко зрозуміла, що не має сенсу плакати за чоловіком, який продовжує будувати стосунки з іншими жінками. Я відпустила це. Крім того, усвідомила, що працювала над собою і своїми переживаннями, які не дозволяли мені будувати щасливі стосунки. Тому вирішила дати собі шанс на щастя. І, незважаючи на те, що увага з боку Єгора була для мене несподіваною, я щаслива, що відкрила своє серце йому. Це справжнє щастя, адже я знайшла чоловіка, який дійсно щиро закохався у мене.

— Вам з Єгором доводилось до фіналу «Холостяка» приховувати свої почуття від сторонніх.

— Так, і досить довго. Особливо в людних місцях, коли ми гуляли. Багато людей впізнавали мене на вулицях, і ми не хотіли, щоб все це стало відомо занадто рано. До фіналу проєкту не могли публікувати фотографії в соцмережах, хоча дуже цього хотіли. Моє життя після проєкту сильно змінилося. І не тільки з особистих причин. Я вдячна проєкту за те, що змогла висвітлити проблему людей з інвалідністю без видимих ознак і сприяти усвідомленості в суспільстві.

«Це справжнє щастя, адже я знайшла чоловіка, який справді щиро закохався у мене», — каже Настя

— Як ви сприйняли фінальний вибір «Терена»?

— Вважаю, що він вчинив правильно, коли обрав Інну. Вони дійсно підходять один одному, ідеальні в багатьох аспектах. Вона гарна, добра, активно волонтерить. Я розуміла, що якщо не я, то вона. І я щиро бажала їй цього.

— Зараз Олександр та Інна проходять складні випробування, ви вірите в їх майбутнє?

— Це складне питання для мене, адже я не знаю всіх подробиць їхніх стосунків. Але те, що нещодавно відбулося в соцмережах, той негатив, який ллється на обох, було неприємно бачити. Я прибічниця того, аби деякі моменти в парі обговорювати за закритими дверима, а не виводити на публіку. Я впевнена, що Інна заслуговує на повагу, бо знаю, що вона багато робить для людей і є справжнім патріотом своєї країни. Бажаю їм обом щастя, подолати всі непорозуміння і далі будувати свої стосунки.

— Що можете сказати дівчатам, які мріють стати учасницями «Холостяка»?

- Я раджу їм пробувати. Це незабутні емоції, велика пригода, яка залишиться в пам'яті назавжди. Звісно, потрібно бути готовими до розчарувань і складнощів, адже на проєкті доведеться жити під одним дахом з іншими жінками, з якими можуть виникати конфлікти. Але це того варте. Команда проєкту професійна, всі ставляться до учасниць з розумінням і повагою, тому не потрібно переживати. Бажаю удачі тим, хто заповнюватиме анкети на наступний сезон!

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю із найзагадковішою учасницею «Холостяка» про залаштунки реаліті.

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.

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