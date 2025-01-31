Запалила: популярний гурт переспівав хіт 2000-х (відео)
Популярний музичний проєкт KOLABA, який переспівав хіт Алли Кудлай, дав нове життя хіту двотисячних — пісні Юлії Рай «Двічі в одну річку не ввійдеш». Саме «Річка» стала одним з символів нової української естради.
— 20 років тому пісня «Двічі в одну річку не ввійдеш» запалила серця і стала символом свого часу, — сказали, презентуючи роботу, музиканти KOLABA — львів’янин Андрій Павлеса і полтавець Владислав Крипак. — Вона звучала всюди — від касетних плеєрів до перших мобільних. Але досі не втратила своєї магії!
Авторка «Річки», співачка Юлія Рай пригадала, що написала свій хіт, коли їй було 16 років. На створення пісні її надихнуло нерозділене кохання до хлопця, який навіть не підозрював, що став музою. А найбільш цитований рядок із композиції — інтерпретація знаного вислову давньогрецького філософа Геракліта: «Не можна двічі увійти в одну й ту саму річку».
За словами музикантів, вони разом з Юлією Рай додали пісні трендового звучання та молодіжного вайбу, залишивши головний меседж: не озиратися, а рухатися вперед.
Слухачі оцінили нову роботу колективу та подякували за приємні спогади.
— Така ностальгія відразу, на кожній дискотеці була ця пісня… - пригадали у коментарях.
— Круто, одразу стільки спогадів, — відмітили шанувальники. - Дякую за нове звучання.
— Чудове святкування 20-річчя одного із найвідоміших хітів сучасності, — зауважили дописувачі.
Раніше відомий співак випустив нову версію легендарної пісні.159
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