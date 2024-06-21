«Хай лунають тости»: відомий співак випустив нову версію легендарної пісні

Відомий український співак, народний артист України Павло Зібров зробив собі подарунок до особистого свята — дня народження. Артист випустив нову версію всенародного хіта «День народження», створеного свого часу разом із легендарним поетом Юрієм Рибчинським. Записана новинка у співпраці із проєктом Kolaba, з яким пів року тому Зібров уже випустив танцювальний «Хрещатик».

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«У день народження нашого друга Павла Зіброва маємо честь презентувати нову версію його неперевершеного хіта „День народження“, — кажуть у проєкті Kolaba. — Ця версія супроводжується унікальним селфі-кліпом, в якому маестро вітають понад 30 відомих українських артистів, музикантів, телеведучих. Це такий крутий вияв поваги до музичних досягнень Павла Зіброва! І така сила музики й єднання талановитих особистостей! „День народження“ — це не просто пісня, а справжнє святкування життя та дружби».

«Я вдячний хлопцям з Kolaba, які дали цьому хіту подих нового покоління, — зізнався Павло Зібров. — „День народження“ — вже народна пісня. Її співають в усіх куточках нашої неньки і поза нею, а тепер ще й будуть танцювати під неї. Також я щиро вдячний всім своїм зірковим колегам і друзям за участь у такому душевному святковому селфі-кліпі!»

Шанувальники артиста привітали його в коментарях під новим відео.

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«Неймовірно запальна, — поділилися враженнями. — Коли слухаю в машині, то двигун йде в рознос».

«З премʼєрою! — написали слухачі. - Хлопці, вийшло дуже круто! На повторі. Павло Миколайович, з днем народження!»

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«ФАКТИ» писали, що мережа обурена новим кліпом Наді Дорофєєвої.

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