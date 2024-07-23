«Красива й сильна»: популярний гурт переспівав хіт Алли Кудлай

Популярний музичний проєкт KOLABA, відомий своїми колабораціями з зірками, випустив нову версію хіта Алли Кудлай «Красива жінка незаміжня». Композицію записали спеціально до ювілею народної артистки України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, пісню «Красива жінка незаміжня» написав Анатолій Матвійчук три десятки років тому. У виконанні Алли Кудлай вона одразу дуже сподобалася жінкам. «Красива жінка незаміжня стоїть, задумавшись, в метро. В її очах печаль торішня, а на вустах журби тавро», — співається в ній.

— У день 70-річчя Алли Кудлай ми раді представити нову інтерпретацію її життєвої пісні «Красива жінка незаміжня», — кажуть у KOLABA. — Цей хіт став символом сили та незалежності для багатьох тисяч жінок, які відкривають у собі нові можливості та вірять у свої сили. Ця пісня закликає до продовження свого шляху, незважаючи на усі життєві випробування, нагадуючи кожній жінці, що вона завжди красива й сильна, незалежно від віку.

Раніше KOLABA (львів'янин Андрій Павлеса та полтавець Владислав Крипак) дали «друге дихання» українським хітам «А липи цвітуть» Іво Бобула, «Горобина ніч» Оксани Білозір, «Хрещатик» Павла Зіброва.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше Павло Зібров вразив мережу своїм новим образом.

РЕКЛАМА

105

Читайте нас у Facebook