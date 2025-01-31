В той час як багатьох чоловіків цікавить, як обрати партнера по бізнесу, у якого «гроші липнуть до рук», у жінок дещо інші пріоритети.

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Кожна жінка мріє знайти подругу, якій можна подзвонити серед ночі й виговоритися, довірити секрети і отримати від неї хорошу пораду. І допомогти в цьому можуть зорі, які підказують, чому з одними людьми ми швидко знаходимо спільну мову, а з іншими немає жодної точки дотику, пише Ukr.Media.

Овен

З такою подружкою можна і в розвідку, і в бій. Овен завжди позичить сукню на вечірку, дасть мудрі настанови і посидить з котом, поки ви проводите час у відпустці. Головне, не зазіхайте на її право бути першою у всьому — інакше конкуренція може зруйнувати вашу дружбу. Овнам цікавіше в компанії таких же амбітних особистостей. Вона завжди заступиться за Лева, якщо хтось зачепить його самолюбство, із задоволенням вирушить на край світу зі Стрільцем і завжди знайде, про що поговорити з Овном.

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Телець

Тельці не відкриваються першому зустрічному. До вибору подружки цей знак підходить з усією обережністю і перевірить потенційну претендентку краще, ніж детектор брехні. Тельці не терплять спізнень і коли хтось нехтує їхнім часом, тому найкращим товаришем для них стануть представники земної стихії — Тельці, Козероги та Діви. Діва із задоволенням складе компанію Тельцю, коли той збереться в дорогий ресторан, утім, не заради красивих фотографій в Instagram, а тому, що там точно свіжі страви. Козероги більш аскетичні в цих питаннях. Їм неважливо, як проводити дружні посиденьки. Вони цінують Тельців за стабільність і відданість.

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Близнюки

Близнюки можуть знайти спільну мову з будь-яким знаком Зодіаку, але найкомфортніше їм у товаристві знаків повітряної стихії. Представники цього знаку не тільки талановиті оповідачі, але й уважні слухачі. Вони можуть довго вбирати інформацію від комунікабельних Терезів, погодяться на будь-яку безшабашну авантюру Водоліїв і, звичайно, завжди будуть на одній хвилі з Близнюками.

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Рак

Раки бояться удару в спину, тому дуже вибіркові в знайомствах. Але якщо Рак відкрив вам своє серце, вітаємо — ви знайшли найвірнішого і надійного друга. Водному знаку можна зателефонувати посеред ночі, якщо вас кинув хлопець або вам просто стало самотньо. Рак заварить вам гарячий чай, нагодує солодощами і буде до ранку виступати в ролі «жилетки». Чуже горе представники цього знаку сприймають як своє. Ідеальна подружка для Рака — Рак, Риби та Скорпіони.

Лев

Нескінченно довго можна дивитися на вогонь і гортати телефонну книжку Лева. У цих дівчат неймовірна кількість друзів, і вони не упустять можливості розширити список своїх контактів. Втім, дружити з Левом нелегко, адже царствений знак завжди намагається залізти на п'єдестал. Єдині, хто зможе легко стерпіти его Лева — це Овни, Леви та Стрільці.

Діва

Якщо Діва вибрала собі друга — це раз і назавжди. Представник земної стихії не звикла міняти товаришів як рукавички, віддаючи перевагу стабільності у всьому. У друзях Діви цінують надійність і спільність поглядів. На одній хвилі з такою людиною будуть Тельці, Діви і Козероги — як мінімум, для кожного з них важливі матеріальні цінності.

Терези

Чарівні та товариські Терези можуть зачарувати і заговорити будь-кого. Вони не люблять самотність і по можливості завжди намагаються оточити себе людьми. Спілкування з Терезами як перегляд Вікіпедії — ці дівчата знають все і не упускають можливості блиснути ерудицією. Нескінченні розмови Терезів зможуть витримати лише повітряні знаки — Близнюки, Терези та Водолії.

Скорпіон

Скорпіони сканують людей краще будь-якого рентгену і відразу визначають — змож ете ви стати попутниками, чи ні. Перед тим, як почати спілкування, представник водної стихії зважить всі «плюси» і «мінуси» і вирішить, наскільки йому цікаво (читати «вигідно») витрачати на товариша свій дорогоцінний час. І тут справа не в матеріальних благах. Для Скорпіонів важливий енергообмін і віддача. Зраду та обман ці суворі особистості не прощають, тому намагаються заводити друзів серед мрійливих Риб, емоційних Раків і Скорпіонів — ці троє вже точно не обведуть навколо пальця.

Стрілець

Дружба для Стрільця — як захоплююча подорож. Він готовий зануритися в проблему товариша і вирішити її за хвилини. Представники цього знаку мають невичерпний оптимізм, яким вони заряджають все навколо. І, відповідно, Стрільцям простіше спілкуватися з такими ж позитивними людьми. Відмінним другом для вогняного знаку стануть представники його ж стихії — Овни, Леви та Стрільці.

Козоріг

Щоб потрапити у френдзону до Козерога, необхідно пройти суворий фейс-контроль. Ці дівчата зазвичай приховують емоції, і ви не відразу зрозумієте, чи подобаєтесь їм. Часто Козероги дистанціюються від людей і пускають у свій особистий простір лише обраних — тих, у кому впевнені на 100 відсотків. Ідеальний друг для Козерога той, хто перевірений часом і вчинками. Частіше представники цього знаку знаходять спільну мову з Тельцями, Дівами та Козерогами.

Водолій

Водолії — особистості творчі. Вони ніколи не запросять вас у популярне кафе, а скоріше замовлять квест або візьмуть кінну прогулянку. І дізнаєтеся ви про це вже по факту. Не всі знаки Зодіаку оцінять оригінальність і авантюризм Водолія, але повітряним знакам всі його ідеї сподобаються — тому серед друзів у Водолія, як правило, Близнюки, Терези та Водолії.

Риби

Рибами керують емоції. Вони сентиментальні, вразливі, сприйнятливі та мрійливі. Їм складно зі скупими на емоції Козерогами і часом вітряними Близнюками — зате вони завжди знайдуть розуміння у представників своєї ж, водної стихії. Якщо Риби стануть мішенню для недоброзичливців, вони завжди можуть вилити душу Скорпіону. «Жаліслива» подружка не тільки уважно вислухає і підтримає, але й покарає кривдників. У Раків і Риб підводні мешканці теж завжди знайдуть підтримку.

Також відзначимо, що вже відзавтра у житті принаймні представникв трьох знаків Зодіака почнеться «біла смуга».

Фото Pixabay

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