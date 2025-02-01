Ситуація навколо Покровська, який противник прагне оточити, перерізавши шляхи постачання українських підрозділів, загострюється — противник зосередив в районі населенного пункту багато піхоти.

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Як пише «УНІАН», про це виданню The Independent розповів заступник командира 59-ї штурмової бригади ЗСУ, яка веде бої на Покровському фронті. За словами офіцера, росіяни «постійно атакують в пішому порядку», невеликими групами, та готові до дуже великих втрат.

В районі Покровська ворог застосовує іншу тактику, ніж під час боїв за інші міста, де росіяни здебільшого йшли в лобові атаки. А Покровськ вони прагнуть оточити із заходу. Офіцер не виключив, що росіяни «можливо, вперше почали економити свої сили».

Він також розповів про нову тактику противника, який відправляє по три-чотири військових вглиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів і техніку за допомогою протитанкових мін. Втім, за словами офіцера, за останній місяць такі напади стали трохи менш інтенсивними, а артилерія зс рф також дещо зменьшила інтенсивність роботи.

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Тим часом аналітик фінської компанії Black Bird Group Пасі Паройнен зазначив, що Силам оборони України ледве вдається відбивати піхотні атаки росіян через нестачу власних сил і засобів для повного прикриття лінії фронту: «В українських частинах просто не вистачає піхоти».

Нагадаємо, что на деяких ділянках фронту противник наблизився до адміністративного кордону Дніпропетровщини. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко переконаний, що для росіян досягнення цих адміністративних кордонів мало б символічне значення. На його переконання, наразі основними завданнями зр рф є повна окупації Донецької і Луганської областей, а також відновлення контролю над територіями Харківщини, які були в окупації. І окреме питання — Курська область росії, на якій наразі перебувають українські підрозділи.

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Фото «Оперативний Покровськ»

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