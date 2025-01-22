Це неприємно напередодні переговорів: офіцер пояснив, чому путін вагається йти на Дніпро

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко переконаний, що для росіян досягнення адміністративних кордонів Дніпропетровської області мало б символічне значення. Втім, географічно це нічого не змінює. А якщо у наступі на обласний центр рф зазнає поразки, то тільки це вчергове продемонструє слабкість і невміння проводити стратегічні військові операції. Особливо з огляду на те, що окупанти не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей.

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«Для путіна це неприємно в рамках переговорного процесу. Якщо росія не зможе досягти успіху в Донецьку, Луганську і на Курщині, їхні аргументи під час переговорів із США будуть слабкими. А вихід на кордони області не означає захід в урбанізовану чи промислову зону Дніпропетровщини. Через те вони продовжать намагатися окупувати або прорвати оборону в Покровську», — каже Іван Тимочко.

На думку експерта, перед російською армією зараз основне завдання - досягти стратегічних цілей, поставлених путіним. Це окупації Донецької і Луганської областей, відновлення контролю над територіями Харківщини, які були в окупації.

«Курщина також є невирішеним питанням для путіна, є загроза, що українці можуть там провести контрнаступальні дії», — резюмував експерт.

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Раніше повідомлялося, що на думку аналітика Гаміша де Бреттон-Гордона, Курщина цілком може стати початком кінця путіна у 2025 році.

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