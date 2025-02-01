Помер дворазовий олімпійський чемпіон, «хрещений батько» фігурного катання (фото)

Легендарний американський фігурист, дворазовий олімпійський чемпіон Дік Баттон помер у віці 95 років, повідомляє Федерація фігурного катання США. Раніше не стало уславленого радянського фігуриста, який пережив особисту трагедію.

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У 12 років Баттону сказали, що він ніколи не стане добрим фігуристом. Тому він подвоїв свої тренування і вже через чотири роки, у віці 16 років, став чемпіоном США.

Баттон завоював олімпійські титули у Санкт-Моріці у 1948 році та в Осло у 1952 році, а також п'ять разів поспіль вигравав титул чемпіона світу. Попри те, що він був американцем, Дік також став чемпіоном Європи у 1948 році.

Окрім великих успіхів, американець також запам'ятався революційною зміною техніки катання на ковзанах. Досить відзначити, що на Іграх у Санкт-Моріці він став першою людиною, яка виконала подвійний аксель, а через чотири роки в Осло виконав перший потрійний стрибок. Американець досі наймолодший олімпійський чемпіон у фігурному катанні.

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Після завершення яскравої кар'єри титулований фігурист став легендарним телекоментатором, працюючи біля мікрофону цілих пів століття — з 1960 до 2010 року. Унікальні коментарі Баттона призвели до здобуття ним 1981-го премії «Еммі» як видатної спортивної особи.

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«Жоден інший фігурист не втілює цей вид спорту так, як Дік Баттон. Він є і завжди буде хрещеним батьком фігурного катання», — сказала олімпійська чемпіонка 1998 року Тара Ліпінські.

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До речі, наприкінці 1990-х, через понад 50 років після свого першого олімпійського «золота», Баттон знову вийшов на лід, але впав і отримав черепно-мозкову травму.

«Сталося таке: я, мабуть, спробував стрибнути і впав, — згадував Дік Баттон. — Все, що я знаю, це те, що кров текла з мого вуха. У мене був струс мозку, і я втратив слух на одне вухо.

Фігурист зізнався, що навіть не пам'ятає свого першого місяця відновлення.

«Мені сказали, що перші п'ять днів мене тримали в смиренній сорочці, бо я був дуже агресивним, що є свідченням серйозного пошкодження мозку», — додав олімпійський чемпіон.

Але Баттон знову кинув виклик очікуванням. Після тривалої реабілітації він знову навчився ходити і став національним представником Асоціації з травм головного мозку Америки.

Додамо, що Дік Баттон був членом Зали слави світового фігурного катання (1976 рік), Зали слави фігурного катання США (1976-й) та Зали олімпійської слави США (1983-й).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прах дворазових олімпійських чемпіонів із фігурного катання, які втекли з Радянського Союзу, поховають у росії.

Фото АР

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