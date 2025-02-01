путін не такий сильний, як здається: німецький політик про шляхи закінчення війни

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген в інтерв’ю виданню t-online заявив, що Трамп посилає різні сигнали. Лише одне зараз здається певним: уряд США не шукає швидкого рішення, яке було б на шкоду Україні.

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«Крім того, добре, що прихильники України зараз, схоже, ще тісніше координуються, — зазначив Крістоф Хойсген. — Можливо, Трампу навіть вдасться знайти рішення шляхом переговорів — за допомогою вже згаданої потужної дипломатії. Але також важливо зазначити, що путін не той, хто виконує контракти. Тому ми повинні забезпечити, щоб росія не нападала знову через кілька років».

Він додав, що росія має економічні проблеми, високий рівень інфляції, а також російська армія страждає від труднощів з набором нового персоналу для війни.

«Отже, путін не такий сильний, як здається. Але він, ймовірно, продовжуватиме, доки буде вірити, що має більшу витривалість. Тому треба тиснути на такі країни, як Китай, які з початку війни захищають путіна, а натомість отримують від росії сировину», — сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки.

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Нагадаємо, Трамп фактично висунув ультиматум путіну. Водночас деякі європейські країни готуються до найекстремальнішого військового сценарію.

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