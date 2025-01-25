Це те, чого боїться москва: Трамп подав путіну тривожний сигнал

Більшість українців віддають перевагу невизначеності мінливого Дональда Трампа перед повільною передбачуваністю обережного президента Джо Байдена. Два тижні тому, з наближенням інавгурації Трампа, атмосфера змінилася. Джерела, тісно пов'язані з перехідною командою Білого дому, зізнались в зростальній необхідності демонструвати силу через побоювання повторення хаотичного виведення військ з Афганістану і шкоди, яку це завдало американському престижу.

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Зараз, на початку каденції Дональда Трампа, кремль починає відчувати смак отрути. Трамп не є людиною, яка стає на бік невдах, і — що дуже важливо — він бачить москву невдахою і переможеною, зазначає Telegraph.

У свій перший день на посаді Трамп, попри те, що він зупинив усі програми іноземної допомоги, в тому числі й Україні, на 90-денний термін, був відвертим.

«У нас є цифри, що майже мільйон російських солдатів було вбито, — сказав він. — Вони можуть втратити ще більше солдатів, але це не спосіб керувати країною… Я думаю, що путін руйнує росію. Я думаю, що у росії будуть великі проблеми: подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію».

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Він має рацію, констатують автори статті. Шальки терезів російської економіки схиляються до катастрофи. Контролюючи лише 20 відсотків території України, маючи, можливо, до мільйона жертв, поразки на морі та в повітрі, залежність від Північної Кореї й мізерні територіальні здобутки, росія втрачає ресурси. Харківська буферна зона залишається нездійсненною мрією, ракетні удари не змогли підірвати рішучість України, а ціна війни важить дуже багато: 6 відсотків усього федерального бюджету йде на лікування поранених і виплату компенсацій сім'ям загиблих. Інфляція сягає 9 відсотків, відсоткові ставки кусаються на рівні 23 відсотків, а ціни на найнеобхідніші продукти, такі як хліб і масло, різко зростають.

І ось днями з'явився найчіткіший сигнал Трампа, де він попросив путіна домовитись і припинити цю безглузду війну!

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«Якщо ми не укладемо угоду, і найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям», — заявив Дональд Трамп.

Загроза очевидна: домовляйтеся зараз або зіткнетеся з набагато жорсткішими економічними обмеженнями.

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Це значний відхід від обережної позиції адміністрації Байдена щодо санкцій проти росії. Побоюючись перебоїв на світовому ринку, Джо Байден продовжував чинити опір заходам, які могли б серйозно загрожувати російським нафтогазовим прибуткам, і навіть перешкоджав українським ударам по російських нафтових родовищах, які фінансують війну.

Проте зараз ходять чутки, що Трамп може навіть використати $ 330 млрд заморожених російських державних активів, погрожуючи передати їх Києву для купівлі американської зброї. Військова допомога також може збільшитися, особливо якщо він змінить наратив, що це москва, а не Київ стала перешкодою на шляху до миру.

Однак наразі питання полягає в тому, чи діятиме Дональд Трамп на випередження, чи чекатиме, як розгортатимуться його переговори з путіним. Більш агресивна підтримка України сьогодні зміцнила б позиції Заходу за столом переговорів, вичікування ризикує передати стратегічну ініціативу агресору. До того ж вважати, що переговори з москвою закінчаться добре, було б оптимістично. Попри все, путін ніколи не відмовлявся від своїх максималістських цілей, прагнучи втягнути Україну у свою орбіту і принизити Захід.

Видання констатує — 2025 рік може стати роком, коли США перестануть поводитися легковажно і діятимуть з тією точністю і рішучістю, якої вимагає момент. Це може бути рік, коли змія смертельно вкусить у відповідь. Це те, чого боїться москва, і тільки Трамп може це зробити. Ми всі повинні сподіватися, що він це зробить, додають автори статті.

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