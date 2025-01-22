«Я збираюся надати путіну велику послугу»: Трамп висунув ультиматум росії

Новообраний президент США Дональд Трамп закликав росію «укласти угоду» для завершення війни в Україні, пообіцявши інакше посилення санкцій та тарифів проти країни-агресорки. Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, пише Європейська правда.

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«Я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і путіну дуже велику ПОСЛУГУ. Домовитеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ», — наголосив він.

Трамп запевняє, що «не хоче нашкодити росії», «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з путіним». Він згадав, як «росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів».

«Давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом — і легкий шлях завжди кращий. Настав час „укласти угоду“. БІЛЬШЕ НЕ МАЄ БУТИ ВТРАЧЕНО ЖОДНОГО ЖИТТЯ!!» — підсумував президент США.

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Він додав, що у разі, якщо «найближчим часом» не буде укладено «угоди» про припинення війни, він не матиме «іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується.

Як писали «ФАКТИ», раніше експосол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Хербст поділився думками про можливий підхід Трампа до створення стійкого миру в Україні.

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