Європа готується до найекстремальнішого військового сценарію: що відбувається

Деякі європейські уряди побоюються, що путін може розгорнути свої армії після України проти ЄС. Білий дім може не допомогти, якщо це станеться. Зокрема Литва планує закласти міни на своїх мостах до росії, які здетонують, якщо кремлівські танки спробують перетнути кордон. У Балтійському морі кораблі НАТО полюють на так званий «тіньовий флот» росії, небезпідставно звинувачений у перерізанні підводних комунікаційних кабелів. А в небі над Європою планують побудувати величезну систему протиракетної оборони, подібну до ізраїльського «Залізного купола», але з чіткою метою збивати ракети, запущені москвою.

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Європейські уряди та громадяни занепокоєні тим, що підбадьорений кремль може розгорнути свої армії проти Європи після України. Також поширена нервозність через те, що новий президент США припустив, що він може не захистити історичних союзників Америки по НАТО, якщо вони зазнають нападу з боку росії. Хоча президент Дональд Трамп критикував путіна, він не продемонстрував жодних ознак того, що його колишня позиція суттєво змінилася. В інтерв'ю Fox News він заявив, що президент України Володимир Зеленський «бореться з набагато більшою силою» і що «він не повинен був цього робити, бо ми могли б укласти угоду», пише nbcnews.

Він сказав мало нового про НАТО і Європу, лише повторив свою останню вимогу до європейських союзників платити 5% свого ВВП на оборону - більш ніж удвічі, ніж рекомендує НАТО — і поскаржився на те, що Вашингтон витратив на підтримку оборони України набагато більше, ніж Брюссель.

«НАТО має платити більше, — сказав Трамп. — Це смішно, тому що це впливає на них набагато більше. Між нами океан».

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Ставки не можуть бути вищими. Європейські чиновники неодноразово заявляли, що путін готується до війни із Заходом. Для багатьох це вже відбувається: експерти аналітичних центрів, уряди і саме НАТО звинувачують москву в «гібридній війні» - від втручання у вибори до спроб підривати авіалайнери за допомогою запалювальних бомб.

«Європейці ставляться до цього дуже серйозно», — сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі у 2014−2017 роках.

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Зокрема, країни Східної Європи, що знаходяться ближче до російського кордону, «знають, що це по-справжньому, тому що вони там живуть», додав Ходжес.

Президент Франції Еммануель Макрон, давній прихильник європейської самодостатності, заявив, що другий термін Трампа має стати «тривожним дзвінком» для континенту.

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У своїх коментарях на оборонній конференції глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас погодилася з оцінкою Трампа щодо європейських витрат, заявивши, що «росія становить екзистенційну загрозу нашій безпеці сьогодні, завтра і доти, доки ми будемо недостатньо інвестувати у нашу оборону».

У короткостроковій перспективі Трамп і ключові члени його нової адміністрації пообіцяли швидко завершити війну росії в Україні, що, ймовірно, неможливо без величезних територіальних поступок з боку Києва. Фактична перемога росії стала б сигналом для кремля, що агресія винагороджується, а Захід не має бажання втручатися, кажуть критики.

«росія готується до війни із Заходом», — заявив керівник німецької зовнішньої розвідки Бруно Каль у своїй промові.

Литва, Латвія і Естонія є особливо вразливими, оскільки вони розташовані на узбережжі Балтійського моря між материковою росією і дуже мілітаризованим російським ексклавом Калінінградом.

Литва нещодавно заявила, що підвищить витрати на оборону до 5% ВВП, що є найвищим показником в НАТО і набагато більше, ніж 3,4% у Вашингтоні. Це все ще менше, ніж у росії, де кремль фактично перебудував свою економіку на військові рейки і виділяє щонайменше 6,2% своїх фінансів, що постраждали від інфляції, на потреби армії.

Тим часом Норвегія оновила свою брошуру про готовність до надзвичайних ситуацій, яку роздають всім громадянам, повідомляючи їм, скільки води, їжі та інших запасів слід запасти на випадок «актів війни». Історично 20-сторінковий документ був зосереджений на екстремальних погодних умовах і нещасних випадках, але його остання версія зазначає, що «ми живемо у все більш неспокійному світі» і попереджає, що «у випадку воєнного конфлікту вам можуть повідомити, що вам слід шукати укриття».

А шведська церковна влада за вказівкою шведських збройних сил почала шукати можливість розширення кладовищ на випадок, якщо такий конфлікт дійде до їхніх берегів. А Німеччина виділила близько 100 мільйонів євро на відновлення громадських сирен, які були демонтовані після падіння «залізної завіси».

Для Кіра Джайлза, автора книги «Хто захистить Європу? Пробуджена росія і сплячий континент», проблема полягає в тому, що країни, розташовані далі, все ще вдають, що війна — «це те, що трапляється з іншими людьми».

Більше того, зусилля ще більше ускладнюються політичною ситуацією. Провідним партіям Європи кидають виклик популісти, які часто змішують свою рішучу опозицію до імміграції з м'якшою — а іноді навіть дружньою — позицією щодо росії.

Це проблема для тих, хто стверджує, що війна росії проти Європи вже почалася.

«Той, хто не турбується, просто не звертає на це уваги», — каже Джайлз.

Раніше повідомлялося, чому в Європі з оптимізмом ставляться до планів Трампа щодо України і вважають, що на путіна чекає поразка.

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