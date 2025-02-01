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СБУ затримала російських марксистів-підпільників, які намагалися зірвати мобілізацію (фото)

16:07 1 лютого 2025
В Україні затримали марксистів-колаборантів&nbsp;— Фото: СБУ

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала п’ятьох поплічників рф, які намагалися створити «повстанський рух» для дестабілізації України. Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність прокремлівської організації „Робітничий фронт України“, яка на замовлення рф намагалася створити протестні рухи у нашій державі. За матеріалами справи, зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед рашистами. Серед іншого, фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство. Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані „солдатські комітети“ для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті. Для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об’єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тис. користувачів», — йдеться у повідомленні.

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Крім цього, фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликами до зриву мобілізації в Україні.

«Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували „агітки“ на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні „типографії“ прямо у власних помешканнях. Служба безпеки затримала 5-х організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них — студенти, інша — працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з рф, так званого „профспілкового куратора“ з росії», — повідомили в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів виявлено оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, а також комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів.

Як писали «ФАКТИ», раніше СБУ знешкодила російських мисливців на F-16.

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