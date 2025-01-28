СБУ знешкодила російських мисливців на F-16 (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки затримала агентурну групу фсб, яка готувала ракетний удар росіян по аеродромах базування F-16. Про це повідомили у відомстві.

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«Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб, яка „полювала“ на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України „на гарячому“ затримано 2-х агентів рф, які фотографували зліт вітчизняного F-16. За матеріалами справи, поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею фсб, особу якої вже встановила СБУ. Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів», — йдеться у повідомленні.

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Колаборанти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України.

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«Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати „ціль“ протягом декількох днів. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна», — повідомили в СБУ.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно СБУ впіймала диверсанта, який готувався пустити під укіс військовий ешелон.

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