Понад 160 ракет і дронів використали росіяни під час атаки на Україну 1 лютого, — Повітряні сили

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 1 лютого окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Так, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 165-х повітряних цілей противника:

- 7 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — ТОТ АР Крим, Воронезька обл., рф.);

- 7 крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької обл.);

- 8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

- 4 крилаті ракети «Калібр» (із носіїв з акваторії Чорного моря);

- 8 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Воронезька обл., рф);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря);

- 123 ударних БпЛА «Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (райони пусків — Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, рф, Чауда ТОТ АР Крим).

«До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. За попередніми даними збито 56 ударних БпЛА «Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей (локаційно втрачені). Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною. Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони — не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо», — йдеться у повідомленні.

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Ракетами та ударними БпЛА було уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

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«Влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, обстріл „балістикою“ історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва. Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях», — повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що кількість загиблих у Полтаві зросла до семи.

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«22 людини врятували ДСНСники зі зруйнованої російським ударом житлової багатоповерхівки. 14 осіб поранено. Серед травмованих — троє дітей. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками», — йдеться у повідомленні.

Також у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

«Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого. У ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 1 лютого у Полтаві внаслідок удару росіян було зруйновано п'ятиповерхівку.

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