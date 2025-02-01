У Полтаві внаслідок удару росіян зруйновано п'ятиповерхівку, є жертви (відео)
Під час ракетно-дронової атаки росіян ранком 1 лютого одна з ракет поцілила у житлову багатоповерхівку в Полтаві.
«Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях до відбою!» — повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
Станом на 09:25 відомо про трьох загиблих та десятьох поранених, серед яких - дитина.
«Надзвичайники врятували 21 особу. Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи», — зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, що ранком повідомлялося про пуски ракет у напрямку Полтавщини. Моніторинговий канал monitor писав, що противник застосував балістику та крилати ракети.
- Ворог вночі атакував Миргородський та Лубенський райони Полтавщини двома балістичними та трьома крилатими ракетами. Вранці — трьома крилатими ракетами район Полтави і однією надзвуковою Х-22 також район Полтави.
- Харківщину вночі атакували чотирма балістичними ракетами та чотирма авіаційними ракетами. З ночі до ранку район Харкова і інших районів був під безперервною атакою ударних БпЛА. Близько 07:45 Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони були атаковані щонайменше чотирма надзвуковими Х-22.
- Павлоградський район на Дніпропетровщині був атакований двома крилатими ракетами.
- Запоріжжя було атаковано щонайменше 18 ударними дронами.
- Одесу (ввечері та вночі) атакували трьома балістичними та трьома крилатими ракетами.
- Старокостянтинів на Хмельниччині всю ніч перебував під атакою ударних БпЛА.
Всього, за даними аналітиків, за вечір, ніч та ранок
Нагадаємо, що в останні дні січня дні жалоби оголошували в Сумах, де ворожий «шахед» вдарив по житловому будинку — загинуло 9 людей.
Фото Полтавської ОВА186
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