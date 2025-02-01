У Полтаві внаслідок удару росіян зруйновано п'ятиповерхівку, є жертви (відео)

Під час ракетно-дронової атаки росіян ранком 1 лютого одна з ракет поцілила у житлову багатоповерхівку в Полтаві.

«Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях до відбою!» — повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 09:25 відомо про трьох загиблих та десятьох поранених, серед яких - дитина.

РЕКЛАМА

«Надзвичайники врятували 21 особу. Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи», — зазначили в ДСНС.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що ранком повідомлялося про пуски ракет у напрямку Полтавщини. Моніторинговий канал monitor писав, що противник застосував балістику та крилати ракети.

РЕКЛАМА

Ворог вночі атакував Миргородський та Лубенський райони Полтавщини двома балістичними та трьома крилатими ракетами. Вранці — трьома крилатими ракетами район Полтави і однією надзвуковою Х-22 також район Полтави.

Харківщину вночі атакували чотирма балістичними ракетами та чотирма авіаційними ракетами. З ночі до ранку район Харкова і інших районів був під безперервною атакою ударних БпЛА. Близько 07:45 Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони були атаковані щонайменше чотирма надзвуковими Х-22.

Павлоградський район на Дніпропетровщині був атакований двома крилатими ракетами.

Запоріжжя було атаковано щонайменше 18 ударними дронами.

Одесу (ввечері та вночі) атакували трьома балістичними та трьома крилатими ракетами.

Старокостянтинів на Хмельниччині всю ніч перебував під атакою ударних БпЛА.

Всього, за даними аналітиків, за вечір, ніч та ранок на 01.02.25 ворог застосував близько 29 ракет.

Нагадаємо, що в останні дні січня дні жалоби оголошували в Сумах, де ворожий «шахед» вдарив по житловому будинку — загинуло 9 людей.

Фото Полтавської ОВА

186

Читайте нас у Facebook