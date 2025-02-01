Близько 20 безпілотників атакували вночі Запоріжжя, є «прильоти» у житлові будинки (фото, відео)

Напередодні увечорі російські загарбники знов вдарили балістикою по середмістю Одеси та здійснили пуски дронів-камікадзе, а ближче до ранку 1 лютого — й крилатих ракет. Так, вночі ворог піднімав у небо 10 стратегічних бомбардувальників — 6 Ту95 та 4 Ту22.

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Близько 07:40 командування Повітряними силами ЗСУ попереджало про швидкісні цілі в напрямку Полтавщини та Харківщини. Наразі в низці регіонів Україні ще триває повітряна тривога — ППО відбиває комбіновану атаку ворога. Місцеві військові адміністрації повідомляють про вибухи на Харківщині та Полтавщині.

Полтавська обласна військова адміністрація повідомила про пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. «За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання».

А у Полтаві зафіксовано попадання до житлового будинку: «Ворог вдарив по Полтаві. Є попадання до житлового будинку. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється».

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А на Харківщині ранком були зафіксовані влучання в житлову забудову обласного центру. Очільник обласної ОВА Олег Синєгубов повідомив про «приліт» у Холодногорському районі, де виникла пожежа в приватному будинку. «На жаль, внаслідок ворожого удару жінка близько 60-ти років загинула. На цю хвилину відомо про двох поранених», — зазначив він.

Тим часом «Укренерго» попередило про екстренні відключення електроенергії у зв'язку з ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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А вночі фіксувалися проблеми с енергопостачанням в Запоріжжі, на яке загарбники спрямували 18 «шахедів». «Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час. Наслідки встановлюються. Попередньо — без постраждалих. Всі екстрені служби на місцях», — повідомляв вночі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

В місті був пошкоджений обʼєкт інфраструктури — навчальний заклад, багатоповерховий та приватні будинки, автомийка, гаражі…

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В Одесі, яку напередодні увечорі росіяни атакували балістикою, також були постраждалі. Серед сімох поранених - хлопець 2006 року народження, який отримав поранення голови.

«Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів», — зазначав керівник ОВА Олег Кіпер.

В ДСНС уточнили, що був пошкоджений один із готелів міста. З другого поверху врятували жінку, яка опинилася заблокованою у своєму номері. Також на даху будівлі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

В Одесі пошкоджено готель "Бристоль". Фото зі сторінки президента України

Під час ракетної атаки в Одесі постраждало троє містян. Фото зі сторінки Олега Кіпера

Росіяни вдарили по середмістю Одеси "Іскандерами". Фото зі сторінки Олега Кіпера

«Одна з постраждалих будівель — в історичному центрі ЮНЕСКО. Також відомо, що пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі. Працюємо над ліквідацією наслідків та обстеженням», — зазначав мер Одеси Геннадій Труханов та показував відео, на яких зафіксовані наслідки варварського удару росіян.

За інформацією Олега Кіпера, семеро постраждалих знаходяться у стані середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, що нещодавно противник бив балістикою по Запоріжжю — в обласному центрі пролунало щонайменше чотири вибухи.

Фото зі сторінки президента України

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