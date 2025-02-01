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Гроші

Втратили клієнта та валютний виторг: у компанії «Оріджінал Спіріт ЮА» заявили про наслідки свавілля правоохоронців

16:17 1 лютого 2025
Валерій Гребенюк

Українська кіностудія, що створювала відеоконтент для онлайн-ігор припинила свою діяльність через свавілля правоохоронців. Про це повідомив операційний директор компанії «Оріджінал Спіріт ЮА» Валерій Гребенюк в інтерв’ю РБК.

«Силовики увірвалися з обшуками, поклали наших ведучих на підлогу, влаштували вандалізм, забрали техніку, обклали весь цей хаос паперами сумнівного суду й знищили бізнес. Припускаю, що вони думають, що ми — казино. Але ми не казино, про що, власне, можна було здогадатися хоча б під час обшуку, коли вони зайшли всередину й повалили на підлогу наших ведучих. Ми створюємо контент і продаємо його закордонним компаніям, а не організовуємо роботу казино. Це легко перевірити за нашим інтернет-трафіком — весь контент іде в одну точку. Якби ми були онлайн-казино, картинка була б іншою. По-друге, у нас є офіційна ліцензія саме на виробництво відеоконтенту для онлайн-ігор із 2021 року», — зазначив Гребенюк.

Він наголосив, що це не перший обшук. За його словами, у 2023 році вже проходили обшуки й тоді правоохоронці не змогли предʼявити жодних звинувачень.

«Це чисте вимагання. Наш бізнес намагалися знищити кілька років, але особливо сильний тиск почався нещодавно. Правоохоронці приїхали, забрали співробітників, зачитали звинувачення, конфіскували особисті речі й телефони. Вилучили 15 мобільних пристроїв — для людей це не просто гаджети, а ціле життя: фотографії, контакти, листування. Розгромили офіс, знищили обладнання. І все це без юридичних підстав — просто щоб паралізувати роботу та вибити гроші», — наголосив він.

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За його словами, через дії правоохоронців 115 людей залишаться без роботи, а країна втратить валютну виручку та репутацію перед іноземними партнерами.

«Бізнес зруйновано, техніку арештовано, робота зупинена, клієнт злий, готується розірвати з нами контракт, а організатори цього „шоу“ вимагають хабар, щоб усе „зам'яти“. Ми про це згодом розкажемо детальніше. Втрачати вже нічого — все відібрали. У нас 115 співробітників. Робота йде безперервно: ми створюємо контент з ранку до вечора. Переважно у нас працюють молоді дівчата, які залишилися в Україні та підтримують країну у складні часи», — заявив Гребенюк.

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Раніше група компаній SHERIFF, заявила, що стала жертвою злочинної змови, після того, як зазнала атаки з боку майже всіх силових структур та жовтих ЗМІ.

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