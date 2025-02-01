Астрологи, які раніше розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить у лютому, склали прогноз на 2 лютого. Цього дня можна ухвалювати важливі рішення щодо будь-якої життєвої сфери. Головне, не поспішати та уникати будь-яких сумнівів, повідомляє ТСН.

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Козеріг

Козерогам можна присвятити час роботі. Цього дня для них це виявиться найкращим відпочинком.

Водолій

Водоліям не варто робити трагедію з дрібних побутових неприємностей. Їх можна вирішити за допомогою спеціально навчених людей.

Риби

Рибам не варто давати надію людині, яка попросить про якусь послугу, оскільки надати її вони, мабуть, не зможуть.

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Овен

Овнам не потрібно давати розігратися сумнівам. Вони не матимуть реальних підстав, але можуть завдати шкоди самооцінці.

Телець

У Тельців настає гарний час для того, щоб налагодити стосунки з рідними чи близькими людьми. Їм не вистачає вашої уваги так само, як і вам — їхньої.

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Близнюки

Близнюкам день підходить для спілкування. Найкраще в цей час зустрітися з друзями та близькими людьми, кого ви давно не бачили.

Рак

Ракам не можна допускати різких дій, слів і навіть думок на адресу інших людей, оскільки вони можуть негативно позначитися на них самих.

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Лев

Левам не потрібно поспішати шукати винуватих, оскільки, швидше за все, причина ситуації, що склалася, полягає в них самих.

Діва

Дівам не варто ризикувати цього дня, тому що можна втратити щось із того, що вони вважають своїм.

Терези

Терезам, які хотіли змінити професію, потрібно скористатися енергіями цього дня — вони можуть спонукати відмовити від зміни роду занять.

Скорпіон

Скорпіони можуть зустрітися з людиною з минулого, яка зненацька з'явиться в їхньому житті. Потрібно мати на увазі, що вона прийде з певною місією.

Стрілець

Стрільцям потрібно провести день у родинному колі. Особливу увагу варто приділити дітям та літнім родичам.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на основі карт на 2 лютого для всіх знаків Зодіаку.

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