Окупанти вночі атакували мирні міста України: є загиблі та поранені

В ніч на неділю, 2 лютого, російська федерація вкотре атакувала мирні українські міста та села.

Зокрема, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, від чого дві людини загинули, а ще 3 дістали поранення. Про це написав у Telegram голова ОВА Ол ександр Прокудін. За його словами, також пошкоджень зазнали 7 приватних будинків, господарча споруда, гараж та приватні автомобілі.

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У Дніпропетровській області ранок розпочався з повітряної тривоги.

«Гучно було у Криворізькому районі. Деталі з'ясовуємо», — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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У другій половині ночі росіяни двічі били з важкої артилерії по Нікопольщині. Поцілили по райцентру та Покровській громаді. зазнали руйнувань 10 приватних осель та 2 господарські споруди. Також було понівечено авто, газогін і лінія електропередач.

На щастя, повсюди минулося без постраждалих.

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Наслідки артобстрілу

Наслідки артобстрілу

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А в Запорізькій області внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранень дістали двоє чоловіків. Всього впродовж доби окупанти завдали 326 ударів по 13 населених пунктах області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Усього надійшло 76 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

Зруйнований будинок

Також ворог атакував Харківщину та Київщину. В т.ч. у схід ному регіоні внаслідок влучання БПЛА у Слобідському районі Харкова горіли папір, текстильні та полімерні матеріали в складській будівлі цивільного підприємства. А після влучання ворожого БПЛА в Люботині постраждали чоловік та жінка — обоє отримали опіки і були госпіталізовані. Двоє дітей, які також перебули в будинку, не постраждали, повідомили в ОВА.

А в столичному регіоні тривогу оголошували після опівночі, проте вона була нетривалою.

Тим часом у Полтаві, де 1 лютого внаслідок удару росіян було зруйновано п'ятиповерхівку, зросла кількість жертв. Як повідомили рятувальники, станом на ранок кількість загиблих збільшилася до 12 людей, з яких — 2 дитини. 17 — постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини. Втім, роботи з розбору завалів досі тривають.

Фото t. me/dsns_telegram/

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