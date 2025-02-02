Непереможний кривдник Гвоздика завдав кубинцю першої поразки в кар'єрі: відеоогляд шикарного бою

У ніч на неділю, 2 лютого, на рингу T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) відбувся бій між тимчасовим чемпіоном світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг) американцем Девідом Бенавідесом (30 перемог, 24 з них — нокаутом), який раніше побив ексчемпіона світу у двох дивізіонах, та регулярним чемпіоном WBA кубинцем Девідом Морреллом (11 перемог, 9 з них — нокаутом, 1 поразка). На кону поєдинку стояло звання обов'язкового претендента від WBA та WBC.

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28-річний Бенавідес, який у серпні минулого року переміг рішенням суддів українця Олександра Гвоздика, з перших раундів демонстрував, хто в рингу господар. Але наприкінці бою загрався і в 11-му раунді… побував у нокдауні. Проте всі троє суддів у результаті віддали перемогу американцю — 115:111, 115:111, 118:109. Шикарний бій!

Повну перевагу Бенавідеса, який завдав 27-річному кубинцю першої поразки в кар'єрі, демонструє і статистика Compubox. Якщо в американця точними виявилися 224 із 553 ударів, то Моррель влучив лише 165 разів після 601 спроби.

Тепер Девід Бенавідес з нетерпінням чекатиме на бій-реванш між Артуром Бетербієвим і Дмитром Біволом 22 лютого в Ер-Ріяді, з переможцем якого він битиметься за чемпіонські пояси.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британець Тайсон Ф'юрі після поразки в реванші від Олександра Усика оголосив про відхід з боксу.

Фото X Premier Boxing Champions

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