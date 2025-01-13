Батько сімох дітей Тайсон Ф'юрі оголосив про прощання з боксом, проте є одне «але» (відео)

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі 36-річний Тайсон Ф'юрі, який програв українцю Олександру Усіку в бою за титул абсолютного чемпіона світу і в поєдинку-реванші, офіційно оголосив про завершення боксерської кар'єри.

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«Привіт усім, буду стислим і зрозумілим. Я хотів би оголосити про своє прощання з боксом. Це було неймовірно, я отримав насолоду від кожної хвилини. Збираюсь закінчити на цьому. Хай благословить усіх бог, побачимось в іншому житті», — сказав Циганський король на відео в соцмережі.

Нагадаємо, що батько сімох дітей Ф'юрі провів на професіональному рингу 37 боїв, здобув 34 перемоги, зазнав 2 поразок і 1 поєдинок завершив внічию. Британець — колишній чемпіон світу за версіями WBC (2020--2024 роки), IBF (2015-й), WBA Super (2015−2016-й), WBO (2015−2016-й), IBO (2015−2016-й) та журналу The Ring (2015--2018-й; 2020--2022-й).

Все б нічого, але Ф'юрі вже кілька разів робив заяви про завершення кар'єри (зокрема, у серпні 2022-го), але щоразу повертався. Зокрема, після останнього «прощання» він встиг перемогти Дерека Чісору та Френсіса Нганну, а також двічі програв Усику. Фанати вважають, що відхід Ф'юрі — це підтвердження його бою з Джошуа.

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«Я бачив це відео. Так, якщо ти хочеш повернутися і отримати максимум, то спочатку маєш піти на пенсію, — сумнівається в остаточному рішенні Ф'юрі промоутер Едді Хірн. — Хтось мусить повернути тебе з пенсії. Якщо це востаннє, коли ми бачимо Тайсона Ф'юрі — удачі йому. Я особисто в цьому маю сумнів. Але хоч би що він вирішив робити — велика повага.

Втім, я думаю, що він ще битиметься. Думаю, що йому стане нудно. Він знає, що британські вболівальники хочуть побачити бій із Джошуа. Особисто я вірю, що ми ще його побачимо на рингу. Якщо ні, то удачі йому".

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«Це рішення Тайсона, він провів два надважкі бої, довго не бачив сім'ю. Я не буду його ні в чому переконувати. Чи повернеться він? Я цього не виключав би», — заявив, у свою чергу, промоутер Ф'юрі Френк Уоррен.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Ф'юрі написала зворушливе послання чоловікові після поразки від Усика.

Фото X DAZN Boxing

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