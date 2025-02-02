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Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність: генерал Драпатий про вбивство військовослужбовця на Полтавщині

10:19 2 лютого 2025
Командувач Сухопутних Військ
Замість співчуття родині загиблого багато хто з користувачів соцмереж почали писати, що «Мобілізація не така», «Військові в ТЦК не тякі, хтось там когось змушує щось виконувати» і навіть «Здох ну і *ер з ним», «Так йому і треба собаці, скоро їх всіх винищать» та ін. На це звернули увагу журналістка Ольга Стенко та командувач Сухопутних Військ, який зробив різку заяву

Командувач Сухопутних військ Драпатий після загибелі військового у Пирятині на Полтавщині вимагає належної реакції від суспільства, яке має виявляти особливу увагу до своїї захисників.

«Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати.

Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув.

Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв.

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Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога — це Сили оборони України, Збройні Сили.

Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість.

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Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім.

Світла пам’ять загиблому воїну. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам", — йдеться у дописі генерала у Мережі.

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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