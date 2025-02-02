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Світ

Україна може не повернути всі захоплені території, — держсекретар США

13:21 2 лютого 2025
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо, який домовився з ЄС про максимальний тиск на росію, засудив вторгнення рф в Україну. Але він заявив, що несправедливо стверджувати, що Київ «може перемогти російські сили на полі бою». За його словами, Україна може не повернути всі захоплені території. Рубіо визнав, що путінська росія вчинила жахливі дії, однак висловив сумніви щодо повної перемоги України, пише видання ERR.

«Нечесність полягає в тому, що ми якимось чином змусили людей повірити, що Україна може не тільки перемогти росію, але й знищити путіна і повернути його до того, як світ виглядав у 2012 чи 2014 роках, до того, як росіяни захопили Крим», — сказав Рубіо в інтерв'ю Sirius XM.

Марко Рубіо повторив свої попередні заяви про те, що обидві сторони війни повинні йти на компроміси для успіху переговорів.

Він додав, що все більше демократів визнають, що «ми фінансуємо тривалий глухий кут, затяжний конфлікт».

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«Й може навіть гірше — те, коли Україна крок за кроком знищується і втрачає більше й більше територій. Війна не закінчиться максималістськими цілями обох сторін», — сказав Рубіо.

Аналітики зазначають, що, на жаль, кремль швидко зміг достукатися до Трампа, просуваючи ідею проведення виборів в Україні в 2025 році чере нібито нелегітимність Зеленського.

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