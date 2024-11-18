На Зеленського тиснуть, щоб він знайшов шляхи для переговорів з путіним, — ЗМІ

Після 1000 днів протистояння російському вторгненню союзники України підштовхують Володимира Зеленського, який вважає, що Україна повинна мати сильну позицію на переговорах з рф — в іншому випадку вони будуть програшними, розглянути нові способи «заманити путіна за стіл переговорів», оскільки вони прагнуть припинити бойові дії. Дональд Трамп повернеться до Білого дому в січні, пообіцявши швидке завершення війни. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав путіна до мирних переговорів під час телефонної розмови. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поговорить з російським лідером, коли настане час, пише Bloomberg.

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Два європейські чиновники заявили, що дедалі більше людей визнають, що Зеленському доведеться піти на компроміс з путіним, оскільки стало зрозуміло, що жодна зі сторін не може здобути вирішальну перемогу. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став останнім членом НАТО, який захотів долучитися до дискусії про перемовини. За словами людей, знайомих з його планами, він має намір представити свою пропозицію щодо замороження війни на нинішніх лініях під час зустрічі лідерів G-20 в Ріо-де-Жанейро.

Раптовий галас щодо врегулювання свідчить про нову нагальність з боку союзників України, які намагаються випередити повернення Трампа і можливість різкого скорочення підтримки з боку США. З появою північнокорейських військ на боці росії зростає бажання зупинити війну.

путін, однак, не виявив особливої схильності до перемир'я, незважаючи на масові втрати російських військових. Минулого тижня російський лідер заявив Шольцу, що він завжди був відкритий до переговорів, але будь-яка угода повинна враховувати інтереси безпеки росії та її територіальні здобутки. кремль, ймовірно, інтерпретує зростаючий тиск на Зеленського як свідчення того, що його стратегія виснаження приносить свої плоди.

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Китай і Бразилія, які також будуть на саміті у Ріо, з травня закликають до проведення міжнародної конференції за участю обох сторін.

путін вирішив не їхати саміт у Ріо, заявивши минулого місяця, що його присутність «зірве» саміт через ордер на арешт, виданий проти нього Міжнародним кримінальним судом за військові злочини.

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Формулювання щодо України у майже фінальному комюніке розчарують Володимира Зеленського та його союзників по G-7. Це схоже на те, що було узгоджено минулого року в Нью-Делі, коли засудження російського вторгнення було відкинуто, що викликало жах, йдеться у статті.

Власна формула миру Зеленського базується на отриманні чіткого шляху до членства в НАТО та гарантій безпеки для захисту до моменту вступу. Ердоган, навпаки, запропонує Зеленському відкласти дискусії про вступ до Альянсу щонайменше на 10 років як поступку путіну, стверджують люди, поінформовані про його міркування, які просили не називати їхніх імен, посилаючись на приватність розмов.

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Турецька пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на східному Донбасі, де росія контролює певні території з 2014 року. Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію, а також гарантувати Україні військові поставки в якості компенсації за згоду не вступати до НАТО.

Турецькі урядовці визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід. Вони прагнуть відкласти дискусії про довгострокову долю окупованих територій і зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню в першу чергу. Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна може втратити набагато більше території в найближчі кілька місяців, якщо бойові дії не припиняться, за словами людей, які були ознайомлені з його думками. Але перспективи на полі бою також є стимулом для путіна продовжувати воювати.

Раніше публікувався прогноз експерта з ISW щодо ситуації в Україні.

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