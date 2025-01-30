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Держсекретар США домовився з ЄС про максимальний тиск на росію: про що йдеться

10:21 31 січня 2025
Держсекретар США Марко Рубіо

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас і державний секретар США Марко Рубіо, який заявив, що мета путіна в тому, щоб нав'язати свої умови та мати можливість повторити напад чотири-п'ять років, погодилися з необхідністю збереження максимального тиску на росію для просування до справедливого і стійкого миру в Україні. Про це повідомив чиновник ЄС, знайомий з телефонною розмовою.

Каллас і Рубіо також говорили про зміцнення співпраці між ЄС і США, пише Bloomberg.

У нещодавньому інтерв'ю агентству Bloomberg Каллас підняла питання про можливість використання спільного боргу ЄС для фінансування значних витрат, необхідних для посилення оборони проти росії.

«Ми повинні чинити політичний і економічний тиск на росію, — сказала вона. — На нашому боці велика економічна міць».

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Додамо, що після вступу на посаду держсекретаря Рубіо заявив, що припинення війни між росією та Україною стане офіційною політикою США за президента Дональда Трампа. Він обіцяв докласти для цього всіх зусиль. Проте підкреслив, що «подібні конфлікти не вирішуються гучними публічними заявами, а вимагають жорсткої дипломатичної роботи».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому в Європі з оптимізмом ставляться до планів Трампа щодо України.

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