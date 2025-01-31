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Світ

путін хоче використати неправдиві заяви про нелегітимність українського уряду — аналітики

11:32 1 лютого 2025
Зеленський

Заяви путіна, які заперечують легітимність українського уряду та можливі переговори, створюють умови для росії, щоб виправдати порушення будь-якої майбутньої угоди з Україною. Глава кремля неодноразово заявляв, що «кожен український уряд після прозахідної Революції гідності в Україні у 2014 році був нелегітимним».

Проте путін вів переговори та досягав домовленостей з українськими офіційними особами, в тому числі щодо врегулювання війни за Мінськими домовленостями 2014 та 2015 років.

Крім того, путін також постійно порушував ці домовленості та використовував подібні заяви про нелегітимність українського уряду, щоб виправдати ці порушення.

«Навіть якби Зеленський або інші члени українського уряду погодилися скасувати указ про заборону переговорів з путіним, він, швидше за все, порушив би будь-який мир або іншу угоду, яку він досягне з Україною, під фальшивим виправданням, що такі угоди є недійсними. Доки він вважає, що може досягти своїх максималістських військових цілей шляхом військових операцій», — пишуть в Інституті вивчення війни.

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На думку аналітиків, путін, ймовірно, також має намір використати неправдиві заяви про нелегітимність українського уряду та обмеження, які накладає указ на можливість мирних переговорів, щоб неправдиво показати Україну, а не рф.

«Остання — сторона, яка продовжує війну та не бажає змістовних переговорів зі своєю внутрішньою та міжнародною аудиторією», — підсумовують експерти.

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Раніше аналітики назвали єдину умову, за якою мирна угода з Україною задовольнить путіна.

Водночас, на думку експертів, у російського диктатора напередодні перемовин щодо завершення війни немає виграшної позиції.

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Нагадаємо, держсекретар США домовився з ЄС про максимальний тиск на росію.

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