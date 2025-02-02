Кремль швидко зміг достукатися до Трампа: що пишуть аналітики ро заяву Келлога щодо проведення виборів в Україні в 2025 році

Російські пропагандисти давно і прямо говорять про вибори під час війни як про спосіб руйнування української державності і Кремль докладає значних зусиль, щоб переконати Трампа і його оточення, що в Україні треба провести вибори ще до підписання якихось мирних угод. І що саме на це натякає путін своєю риторикою про нелегітимність Зеленського, зазначає у Facebook журналістка телеканалу Еспресо Ольга Лень.

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«Але от дивіться, наскільки швидко Кремль зміг достукатися до Трампа.

Вже маємо сьогодні новину: Келлог заявив про необхідність проведення виборів в Україні у 2025 році — США хочуть, щоби в Україні провели президентські та парламентські вибори — не виключено, що до кінця року, у межах первісного перемир'я із Росією.

«У більшості демократичних країн вибори проводяться під час війни. Думаю, що це важливо і добре для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є більше одного потенційного кандидата», — сказав Келлог.

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Чиновники Трампа обговорюють, чи потрібно домагатися початкового припинення вогню перед більш постійною угодою. Якщо вибори президента відбудуться, то переможець може бути відповідальним за переговори стосовно довгострокового перемир'я з Москвою.

Проте офіційно адміністрація Трампа не зверталася до України із проханням про проведення виборів до кінця року", — пише журналістка.

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З приводу заяви спецпредставника Трампа Келлога щодо необхідності проведення в Україні виборів до завершення війни висловився і аналітик Вадим Денисенко. В Facebook він написав, що неодноразово говорив, що перший етап переговорів росіяни спробують зірвати руками українців. Вимога виборів — це, де-факто, і є тим самим формальним приводом для відтермінування реальних переговорів.

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«Поки ми маємо розуміти три речі:

1. Судячи з усього нас змусять провести вибори якнайшвидше. Ідеальна, з точки зору Вашингтона опція — призупинка війни, потім вибори, потім переговори існує, хоча поки вона виглядає дуже туманно. Але, здається, США не виключають і план Б, коли вибори проходять і в час війни.

2. Схоже, США визначилися з двома головними стартовими вимогами для переговорів — це не вступ до НАТО І вибори.

3. Причини рішення про вибори наступні:

— США зрозуміли, що зараз провести швидкі переговори без виборів, які є головною вимогою росіян, не вдасться. Тут Путін загнав себе в певну пастку, адже особисто сказав про це, не виставляючи додаткові вимоги). І цю гру, виглядає так, що прийняв Трамп.

— США вважають, що підписувати переговорні рішення і втілювати їх в життя має новообране керівництво.

Тепер щодо нас.

1. Вибори стають майже невідворотними з усіма відповідними наслідками для внутрішньої дестабілізації і проблемами з правилами гри. Скажу ідеалістичну річ: нам потрібен в результаті виборів уряд єдності країни. Але цього не хоче жодна політична сила. Зрештою, як ніхто не хоче обговорення про переговорні позиції. І всі будуть говорити в категоріях зрад.

2. Наш головний виклик — стабілізація лінії фронту. Це альфа і омега всього", — зазначає політолог.

Фото holosameryky.com/

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