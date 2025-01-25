Звичайнісінькі принци: Вільям проїхався без охорони в «електричці», а Гаррі відвідав пожежників Лос-Анджелесу

Поки Кейт Міддлтон порушує «королівські» традиції у палаці, її чоловік Вільям та його брат Гаррі теж не бажають пасти задніх і йдуть на зближення із «простими громадянами».



Так, дням принц Вільям відправився з Лондона до Ліверпуля, де мав виступати на кількох заходах, і вибрав для цього не королівський автомобіль, а поїзд Avanti West Coast (аналог українських «Інтерсіті»), пише Mirror.

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Вільям на пероні вокзалу

Пасажири та персонал були приголомшені, побачивши майбутнього короля, який сидів у вагоні першого класу, як свого часу подорожувала його бабуся, королева Єлизавета II.

Очевидці розповіли, що Вільям був одягнений по-домашньому, у темно-зелену куртку та темні кросівки. При цьому син Чарльза III усміхався, весело говорячи з іншими пасажирами у вагоні та залізничним персоналом.

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Принц в залізничному ресторані

Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд вважає, що все це є частиною плану Вільяма щодо створення більш приземленого королівського образу.

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«Я думаю, йому подобається дивувати людей — відповідати на дзвінки у ресторані, пригощати людей бургерами у кіосках чи заходити до пабу, щоб купити випивку. Я думаю, Вільяму приємно спілкуватися без цієї метушні, яка зазвичай супроводжує королівські візити. І я впевнена, що він також розуміє, що з погляду піару це надзвичайно ефективно. Для королівської сім'ї важливо якнайбільше спілкуватися зі звичайними людьми», — сказала Дженні журналістам.

Ще більше здивував публіку принц Гаррі, який відвідав пожежну службу Салінаса в Каліфорнії, і при цьому гладив їх собак-«терапевтів», пише People.

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Гаррі виявив любов до собак

Спілкування з пожежниками

Це сталося наступного дня після того, як принц раптово «розбагатів» на цілих 12 мільйонів доларів.

На знімках, якими поділилося пожежне управління, принц Гаррі, одягнений у повсякденні чорні штани та чорну куртку на блискавці, стоїть поряд із кількома пожежними та службовими собаками. На інших фотографіях він ніжно гладить деяких вихованців.

«Круз і Таффі, службові собаки пожежної служби Салінаса, разом зі своїми друзями активно допомагають у боротьбі з пожежами в Лос-Анджелесі, надаючи таку необхідну підтримку пожежним та постраждалим громадам. Завдяки натхненному повороту подій вони також мали можливість зустрітися з принцом Гаррі, відомим своєю благодійною діяльністю та захистом різних соціальних проблем, у тому числі допомоги при стихійних лихах. Ця зустріч не тільки підняла їхній бойовий дух, а й наголосила на важливості спільноти та співпраці перед такими руйнівними викликами» — йдеться у дописі управління.

Також стало відомо, чим займалася принцеса Уельська, поки її чоловік подорожував — вона здійснила «таємну втечу» з Великобританії.

Фото mirror.co.uk



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