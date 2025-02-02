Як удар кувалдою: Меган Маркл шокована новими звинуваченнями

Меган Маркл не звикати до скандалів. Однак стаття у виданні Vanity Fair з приголомшливими звинуваченнями на її адресу, не на жарт розлютили герцогиню Сассекську. Вона вважає, що журнал почав повномасштабну інформаційну атаку на неї.

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Згідно зі статтею, Меган та її чоловік, принц Гаррі, відчули себе зрадженими після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, нібито команда герцогині шукала замовника, щоб вона написала «книгу після розлучення».

Інсайдер розповів, що Меган наполягає, що чутки про те, що вона планує таку книгу на майбутнє, абсолютно вирвані з контексту, пише Geo.tv.

«З усіх тверджень і чуток у статті Vanity Fair саме це викликало найбільше занепокоєння в її оточенні, — сказав інсайдер. - Жодної пропозиції ніколи не було зроблено, і жодного рукопису не написано. Зрештою, там не було розлучення. Ця стаття була жахливою з усіх боків, і, звичайно, Меган почувається повністю приниженою та зрадженою. Гаррі також приголомшений — це повномасштабна атака, ніби хтось вдарив кувалдою по майже кожному аспекту їхнього життя. Це також не можна ігнорувати. Vanity Fair має дуже велику вагу та довіру в колах вищого суспільства, тож масштаб звинувачень неймовірно широкий і шкідливий».

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На доданок Меган Маркл зіткнулася з ще однією серйозною невдачею — прем'єру серіалу «З любов’ю, Меган» довелося відкласти.

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