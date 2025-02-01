Якась безталанна: Меган Маркл зіткнулася з ще однією серйозною невдачею

Через лісові пожежі в Лос-Анджелесі герцогині Сассекській довелося відкласти серіал Netflix «З любов’ю, Меган» (With Love, Meghan). Принц Гаррі та Меган вирішили допомогти постраждалим. Але дехто їх критикував за те, що вони виглядали як «туристи катастрофи», пише Geo.tv.

ВІДЕО ДНЯ

Однак королівське подружжя все ж продовжило свої зусилля. І було атаковане різкою статтею у Vanity Fair, де докладно описувалися скарги співробітників, які називали свій досвід роботи з Меган як «справді, дуже, дуже жахливий».

На додаток до цих скарг, стаття також зробила приголомшливе відкриття про те, що команда Меган нібито обговорювала можливість «після розлучення Гаррі».

Тепер, після цих невдач, серія подкастів Меган також зіткнулася із затримками. Одне з видань повідомило, що подкаст було відкладено, так само як і «With Love, Meghan», який тепер вийде 4 березня.

РЕКЛАМА

На це Меган заявила, що хоче «зосередитися на потребах тих, хто постраждав від лісових пожеж».

Щось подібне, нагадаємо, сталося і після розірвання її угоди зі Spotify у 2023 році, коли вона випустила лише один сезон свого подкасту Archetypes.

РЕКЛАМА

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

133

Читайте нас у Facebook