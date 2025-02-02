рф перекидає свої підрозділи з Курахівського напрямку під Покровськ: експерт про ситуацію в місті
Оточити Покровськ ворогам не вдається, тому вони можуть піти в обхід до адмінкордону Дніпропетровської області та перетнути його, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.
«Російські війська хочуть дійти безпосередньо до Дніпропетровської області, чи навіть перетнути адміністративний кордон. Це доцільно не з військової точки зору, а виключно з військово-політичної й навіть пропагандистської, бо іншої мети немає», — сказав Мусієнко.
Якщо раніше у ворогів спостерігалася певна динаміка, то зараз українським підрозділам вдається зупиняти війська рф, додає експерт.
«У січні на Покровському напряму було найбільше бойових зіткнень, але не реалізується план противника про захід в Покровськ і оточення міста. В кінці грудня ситуація була набагато складніша й загрозливіша. Зараз вона змінюється завдяки залученню певних сил і резервів на цьому напрямку. Ворог починає виснажуватися», — каже експерт.
Мусієнко вважає, що для того, аби ситуація покращилась, треба більше озброєння й підготовлених резервів:
«Вже йде робота над тим, щоб не дати ворогу оточити Покровськ. рф перекидає свої підрозділи навіть з Курахівського напрямку під Покровськ, бо зараз цей напрямок для ворога ключовий».
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