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Україна

рф перекидає свої підрозділи з Курахівського напрямку під Покровськ: експерт про ситуацію в місті

19:50 2 лютого 2025
ситуація у Покровську

Оточити Покровськ ворогам не вдається, тому вони можуть піти в обхід до адмінкордону Дніпропетровської області та перетнути його, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.

«Російські війська хочуть дійти безпосередньо до Дніпропетровської області, чи навіть перетнути адміністративний кордон. Це доцільно не з військової точки зору, а виключно з військово-політичної й навіть пропагандистської, бо іншої мети немає», — сказав Мусієнко.

Якщо раніше у ворогів спостерігалася певна динаміка, то зараз українським підрозділам вдається зупиняти війська рф, додає експерт.

«У січні на Покровському напряму було найбільше бойових зіткнень, але не реалізується план противника про захід в Покровськ і оточення міста. В кінці грудня ситуація була набагато складніша й загрозливіша. Зараз вона змінюється завдяки залученню певних сил і резервів на цьому напрямку. Ворог починає виснажуватися», — каже експерт.

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Мусієнко вважає, що для того, аби ситуація покращилась, треба більше озброєння й підготовлених резервів:

«Вже йде робота над тим, щоб не дати ворогу оточити Покровськ. рф перекидає свої підрозділи навіть з Курахівського напрямку під Покровськ, бо зараз цей напрямок для ворога ключовий».

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримають від Швеції зброї та військової техніки на 1,2 млрд доларів, в тому числі катери, гранатомети та протитанкові ракети.

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