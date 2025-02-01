Катери, гранатомети та протитанкові ракети: ЗСУ отримають від Швеції зброї та військової техніки на 1,2 млрд доларів

Збройні сили України отримають у 2025 році черговий пакет військової допомоги від Швеції на суму в 1,22 млрд дол., до складу якого увійдуть катери, гранатомети, протитанкові ракети, вантажівки, боєприпаси та багато іншого. Все це стане доповненням до вітчизняних збройових систем, які виробляються в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив на своїй сторінці в соцмережі «Х», наголосивши, що 90 мільйонів доларів із цієї суми підуть на виробництво далекобійних ракет і дронів у самій Україні. Решта ж буде представлена купівлею, передачею та ремонтом іншої техніки.

Зокрема, ЗСУ отримають 16 малих швидкісних штурмових катерів Stridsbåt 90, загальна кількість яких на озброєнні Сил оборони України тепер становитиме 38 одиниць: 32 від Швеції, 3 від благодійників та 3 від Нідерландів. Також будуть передані 23 модулі з озброєнням для катерів та 1 млн набоїв калібром 12,7 мм.

Stridsbåt 90, він же CV-90, є легким (максимальна вага 20 тонн) і швидкісним (до 74 км/год) катером, призначеним для проведення берегової оборони та проведення десантних операцій малими групами. До складу екіпажу катера входять 3 особи, ще 21 людина може перевозитися як десант. Озброєння CV-90 представлено 3 вогневими точками, куди можна встановити кулемети калібру 12,7-мм або автоматичні гранатомети 40 мм, та 4 морськими мінами, що робить 20-тонне судно досить добре озброєним для своєї маси та завдань.

РЕКЛАМА

Але найважливіша частина пакета представлена протитанковим озброєнням — 1500 протитанкових ракет для американського ПТРК TOW та 200 шведських гранатометів АТ-4.

Так, АТ-4 є на озброєнні ЗСУ з весни 2022 року. Ці 84-мм гранатомети призначені насамперед для боротьби з танками. Завдяки сучасним матеріалам АТ-4 дуже легкий — від 6 до 8 кг, короткий — трохи більше 1 метра, простий та надійний. На відстані до 400 метрів пряме влучення гранатомета фактично з першого пострілу виводить з ладу, а то й знищує танки виробництва СРСР і рф завдяки потужному кумулятивному заряду, розрахованому на пробиття 500 мм сталевої броні.

РЕКЛАМА

Американський ПТРК TOW, до якого Швеція передасть 1500 ракет, має ще потужніші можливості для пробиття броні — до 900 мм. Правда при цьому він набагато масивніший, а оператор змушений після пострілу управляти ракетою, що летить, поки та не вцілить у техніку ворога. Що, з одного боку, робить його більш уразливим для вогню у відповідь противника, з іншого — гарантує, що ракета не буде «збита» з траєкторії засобами РЕБ або димовою завісою.

Але найціннішою якістю ПТРК TOW є дальність стрільби до 4 км, що дозволяє знищувати ворожу техніку зі значно більших дистанцій.

РЕКЛАМА

Водночас, як повідомляли «ФАКТИ», у лавах окупантів було помічено 45-мм гармату, виробництво якої було припинено ще 1946 року.

44

Читайте нас у Facebook