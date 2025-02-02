Фантазійні зимові брошки-квіти — тренд 2025: як вписати їх у гардероб

Тканинні квіти-брошки у 2025 році не збираються здавати своїх позицій. Здається, вони стануть ще популярнішими. Але є нюанс: розмір такої брошки вже не буде гігантським, бо це вже «було», а мода любить новизну.

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Особливо стильно ваше вбрання буде виглядати з квітами-брошками фантазійних відтінків. Наприклад, у синьому, блакитному, зеленому, коричневому, сірому та чорному. Найкраще поєднувати такі прикраси з чорним чи білим вбранням. Дуже ефектно темно-зелена брошка виглядатиме на сукні або блузі пляшково-зеленого кольору, а шоколадно-коричнева квітка на однотонному бежевому светрі або піджаку у відтінку мокко-мус.

Чорна брошка ідеально поєднуватиметься з чорною сукнею, якщо серединка такої квітки буде розшита чорними бусинами. Гра фактур створить особливий ефект.

Флористичні мотиви будуть актуальні у всіх видах аксесуарів: каблучках, підвісках, сережках, браслетах… Важливо знайти ту прикрасу, яка надихає. Не бійтеся експериментувати зі своїм стилем — це допоможе зробити цікаві відкриття.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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