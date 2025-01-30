З давніх-давен з фарфору виробляють не тільки вишуканий посуд чи предмети розкоші. Виробництво порцелянових прикрас у Європі почалось ще у XVIII столітті. Найромантичніша історія пов’язана з порцеляновою підвіскою, яку король Август III подарував принцесі Марії-Жозефі Австрійській. Ця прикраса відома під назвою «королівська квітка». У 1739 році легендарний скульптор Meissen Йоганн Йоахім Кендлер був зачарований красою квітучої декоративної калини — бульденежу і втілив цю красу у порцеляні.

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Мануфактура випускає прикрасу і сьогодні. Порцеляна у ній поєднана з дорогоцінними металами та коштовним камінням. У цій стилістиці виготовлені також сережки та браслет. Серед сучасних прикрас знаменитої німецької мануфактури також підвіски у вигляді серця. Особливо гарна, наприклад, підвіска-сердечко з колібрі. Неймовірно гарна і колекція підвісок-мопсів.

Дуже вишукані підвіски випускає нині і легендарна Севрська порцелянова мануфактура у Франції. Лаконічний графічний дизайн, поєднання бісквіту (бісквіт — непокритий глазур'ю і підданий один або два рази випалу фарфор — Авт.) з позолотою та відтінки фарфору, що відтворюють красу Всесвіту — у всьому цьому магія Севру. Вражає і колекція стильних браслетів та сережок легендарної іспанської мануфактури Lladro.

Українські митці теж створювали та створюють порцелянові прикраси.

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В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про сережки, броші та браслети, створені сучасними митцями.

«З фарфоровими прикрасами потрібно поводитись так обережно, як і з посудом»

- Порцелянові прикраси стають все популярнішими у світі, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. - Це вишукана елегантна краса. Коли рецепт порцеляни був ще невідомий у Європі, китайський фарфор цінувався на вагу золота. А у вісімнадцятому столітті поширеною стала практика, коли уламки розбитого порцелянового посуду не викидались, а ставали основою прикраси у золотій оправі. Порцеляна — матеріал ювелірний, оскільки потребує філігранної роботи. Його доповнюють діамантами, сапфірами, рубінами, перлами. Проте і без таких коштовних доповнень фарфорові прикраси цінуються у всьому світі. Адже це ручна ексклюзивна робота. Такі вироби дуже тендітні…

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— Читала, що у одній із колекцій митці Майсенської фарфорової мануфактури покрили порцеляну гірським кришталем. Завдяки грі світла розпис виглядає дивовижно гарно.

— Така прикраса не тільки приваблива, але й захищена таким чином, адже фарфор — це тендітна краса. У будь-якому випадку з порцеляновими прикрасами потрібно поводитись так обережно, як і з посудом. Тоді їх навіть можна передавати у спадок. Порцелянові прикраси не повинні падати, бо можуть розбитися. Зберігати такі вироби варто окремо — у шкатулці, дно якої покрите м’якою тканиною. Не завадить ще й помістити прикрасу у оксамитовий мішечок.

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«Троянда уособлює досконалість краси Всесвіту»

— Цікаво, що на Майсенській мануфактурі до підвіски з фарфору пропонують стрічку із … порцеляновою застібкою. Все досконало, продумано до дрібниць.

— Це дійсно не може не захоплювати! Здається, що це дрібниця, проте насправді це одне із свідчень люксової якості виробу.

— Минулого разу ви розповідали про колекцію прикрас, створених у минулому столітті легендарною фарфористкою Оксаною Жникруп. А хто із сучасних митців має у творчому доробку порцелянові прикраси?

— Київська мисткиня Юлія Красна. Практично усі її прикраси натхненні красою природи.

Ю. Красна. Набір прикрас. Київ. 2018

У роботах художниці-фарфористки переважають флористичні мотиви. За словами мисткині, створювати квіти — для неї справжнє задоволення. Троянда — одна із улюблених квіток Юлії Красної. Здавна вважається, що троянда уособлює досконалість краси Всесвіту. Зверніть увагу на перехід відтінків на пелюстках. Троянди неначе справжні. Така брошка чудово доповнить вбрання.

Ю. Красна. Набір прикрас. Київ. 2018

— До речі, зараз модні парні броші. Вони мають бути виконані у одному стилі та доповнювати одна одну. Це новий тренд, на який варто звернути увагу. Такий комплект зробить образ вишуканим. Зазвичай такі брошки розміщають поряд, створюючи свого роду диптих.

— Справді цікаво та незвичайно. Привертають увагу і сережки з ягодами (фото у заголовку- Авт.). Вони чудові: яскраві вишеньки поєднані з білосніжним листям. Сережки з ягодами здавна вважалися символом достатку та процвітання. А вишня — ще і символ кохання. Ягідні мотиви у прикрасах сьогодні дуже популярні.

«Намистини у браслеті Лари Антонової дещо нагадують шоколадні солодощі»

- Концептуальну колекцію прикрас створила харківська керамістка Лара Антонова, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Джерелом натхнення слугували скіфські прикраси. Такі буси та браслет стануть чудовим доповненням до літнього вбрання — причому, практично будь-якого кольору.

Л. Антонова. Буси та браслет. Буди. 2011. Фаянс

А ось фаянсові бусини у намисті доповнені декором з текстилю, який створює ефект тепла та затишку.

Л. Антонова. Буси та браслет. Буди. 2011.

— У цьому комплекті прикрас такі соковиті фарби! Браслет нагадує кольорове драже…

— Справді. Різномаїття кольорів роблять цей набір універсальним щодо поєднання з одягом. А от ще один браслет з білої та червоної глини. Намистини у ньому дещо нагадують шоколадні солодощі. І такі асоціації додають настрою.

Л. Антонова. Браслет. Буди. 2020

Фарфорові та фаянсові прикраси завжди привертають увагу оточуючих. До речі, вони можуть бути чудовим подарунком до Дня святого Валентина або дня народження. Даруючи ексклюзивні вироби ручної роботи, розкажіть людині, якій адресований подарунок, про те, ким та де створена така краса. Зверніть увагу адресатки на особливість фактури та техніки створення прикраси. Такі намиста, сережки, браслети зроблять образ жінки стильним та сучасним. Однак варто враховувати, що стилісти рекомендують не перевантажувати лук деталями. Тобто одягайте одночасно не більше двох прикрас у одному стилі. Та навіть однієї буде досить, щоб прикраса стала у образі акцентною.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою Людмилою Карпінською-Романюк про те, що вінтажні порцелянові світильники створять у вашій оселі казкову атмосферу.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку Ю. Красна. Сережки. Київ. 2018

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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