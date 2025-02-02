Міг бути біологічним батьком Лізи та Гаррі? Сергій Челобанов розповів про відносини з Аллою Пугачовою

Шанувальникам Алли Пугачової добре відомо, що у Примадонни всього було п'ятеро чоловіків, і лише один з них, Максим Галкін зміг створити для неї справжній дім — затишне місце, в якому співачці завжди комфортно.

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В той же час деякі прихильники ще одним чоловіком вважали Сергія Челобанова, з яким Пугачова виконували деякі з своїх відомих пісень. Про те, чому не склалися відносини з Аллою Пугачовою, співак розповів у шоу «Суперстар. Повернення» на одному з російських пропагандистських телеканалів.

За його словами, Пугачова відразу ж помітила талант музиканта-початківця.

«Коли я їй зробив перше аранжування, вона довго на мене дивилася, а потім вимовила: «Чи ти божевільний, чи ти геній, не можу ніяк зрозуміти», — згадав співак в ефірі шоу.

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В москву Сергій приїхав з Саратовській області, де у нього залишилася сім'я.

Знайомство з Аллою Борисівною відкривало блискучі перспективи: спочатку Челобанов зробив аранжування на її пісню «Дякую», потім отримав запрошення до програми «Різдвяні зустрічі». У музиканта не було пристойного одягу, і Примадонна відправила його до приватного кравця, що пошив елегантний фіолетовий костюм для зйомок. Після новорічного «Блакитного Вогника» Сергій підписав трирічний контракт із Театром Алли Пугачової. А коли вийшов їхній спільний кліп на трек Ігоря Ніколаєва «Непроханий гість», уже ніхто не сумнівався, що Пугачова та Сергій Челобанов не просто колеги.

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Пісня «Непроханий гість», записана у дуеті зі співачкою, миттєво стала хітом. А виконавець-початківець тим часом навіть не відразу зрозумів, що тепер він зірка.

«Я тоді ще на метро їздив, і вже кліп вийшов „Непроханий гість“ із Пугачовою. Думаю, що таке, що всі витріщаються на мене, мені якось соромно, неприємно. Я навіть не знаю, як поводитися», — розповів виконавець.

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При цьому Челобанов зізнався, що досі не може описати, якими ж були його стосунки з Аллою Борисівною. Незважаючи на те, що багато хто не сумнівається в їхньому романі, сам Сергій Васильович дає цьому трохи інше визначення.

«Дружили ми з нею, скажімо так. Це була закохана дружба», — пояснив він.

Він ніколи не називав її справжнім ім'ям — із загальних жартів народилося прізвисько «Маша». З іронією Алла Борисівна назвала себе «похідною» дружиною Челобанова. Обох не бентежила ситуація із сімейним статусом: Примадонна була заміжня за Євгеном Болдіним, а до Сергія до Москви переїхала дружина з дітьми… Про ревнощі не йшлося, навпаки, співачка пропонувала музикантові брати рідних із собою на гастролі. Набагато більше її хвилювала алкогольна та наркотична залежності колеги — ні вмовляння, ні візити до психіатра не допомогли позбавити його згубних уподобань.

Чи замислювався Сергій про шлюб із Примадонною? Композитор припускав таку можливість, адже казав, що вони зі співачкою збігалися не лише у творчому, а й у сексуальному плані, проте водночас не уявляв, як покине сім'ю. Ніхто з них не наполягав на офіційному закріпленні відносин. Головним здавалося те, що разом із артисткою Челобанов створював гарну музику. Проте вічно такі службові романи не можуть тягтися.

«Наші з Пугачовою відносини тривали чотири роки, аж до весілля з кіркоровим. Я ще працював у Театрі, коли вона розлучилася з Болдіним. І буквально одразу ж розписалася у Ленінграді з Філіпом. Я навіть спочатку нічого не зрозумів: у нас усе продовжується, а тут якесь весілля», — ділився Сергій.

Через зміни у житті Примадонни Челобанов відчув себе зайвим у Театрі. Якраз закінчився контракт, тому музикант мав повне право піти. Зла на колишню кохану він не тримав: Сергію випала карта попрацювати з зіркою, але настав час поставити крапку в задушливих відносинах, замкнутися в студії і зайнятися творчістю і аранжуваннями. 2000-го Алла Борисівна зустрілася з артистом і попросила написати щось для Кіркорова. «Наша співпраця вилилася в альбом „ЧолоФілія“. За два місяці я створив 19 пісень», — зазначав Челобанов.



Примітно, що сама Алла Борисівна роман із Сергієм не коментувала, а люди з її близького оточення заявляли: пару пов'язували виключно ділові стосунки.

Після розриву з Пугачовою кар'єра пішла під укіс, а з нею і все життя. Челобанов пристрастився до заборонених речовин, а щоб позбутися залежності, почав вживати міцні напої. Співак досі запитує, як він залишився живий. Вилікуватися йому допомогли спорт та родина.

«Я впіймав кайф у вихованні дитини. Старших дітей я власне і не бачив, я весь час був на гастролях», — додав Челобанов.

Втім, зберегти добрі відносини з Пугачової йому не вдалося: у 2016 році в одній з телепередач артист висловив припущення, що діти Примадонни Ліза та Гаррі могли бути від нього — нібито багато років тому музикант та співачка здали свої біоматеріали до клініки. в Ізраїль.

Це викликало хвилю хейту від прихильників Пугачової та багатьох ЗМІ, які написали., що забутий артист намагається привернути увагу брудною вигадкою. Схоже, сама Примадонна також була такої думки, і більше розмов з нею не відбулося.

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