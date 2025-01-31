Доля естрадного співака, танцівника та хореографа Бориса Мойсеева, якому Алла Пугачова поставила на власні кошти величний пам'ятник, була тісно пов'язана з сім'єю Примадонни, і особливо її доньки Христини Орбакайте.

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Про це пише видання «Таємниці зірок».

Виявляється, за життя співак нерідко стверджував: «Моя донька — Христина Орбакайте! Якось ми мало не загинули. Але нас врятувала Алла Пугачова!»

Вони познайомилися 1982 року, коли творець тріо «Експресія» з юрмальського вар'єте «Морська перлина» прийшов у колектив Пугачової. Борі було 28 років, суперзірці 33, а її доньці 11.

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«Як тільки наставало літо, Алла відправляла мене з Христинкою на відпочинок: Ялта, Сочі, Сухумі… А сама працювала, — ділився артист. — Те, що дитині не дозволяла мама, дозволяв я. Був нянькою. Алла, звичайно, дзвонила, просила бути з дівчинкою суворішими, але ми це в голову не брали. Бігали разом на дискотеки, дівчинці було у кайф зі мною. Мабуть, бо я допомагав забути, що вона дочка Пугачової. Христину ж усе смикали, все тільки про це і нагадували, не думаючи, яке це навантаження для маленької дитини».

Але одного разу їхній відпочинок на півдні мало не закінчився трагедією.

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«У Сочі х нами сталася дивовижна історію, — згадував Мойсеєв. — 1986 року ми були з Крістіною в гостях у 56-річного капітана теплохода „Адмірал Нахімов“ Вадима Маркова. І він запросив нас вирушити з ними в круїз Чорним морем. Ой, я так хочу поїхати! — сказала Крістіна. - Давай подзвонимо мамі». Я дзвоню, і раптом Алла заявляє: «Ніяких кораблів! Сидіть та відпочивайте на березі!» 37-річна Пугачова передбачала жахливу трагедію. Адже «Адмірал Нахімов» наступної ночі… затонув. Ось вам та Алла! Вона врятувала мене та свою дочку! Людина просто вражаюча інтуїція!"

Пасажирський теплохід на виході з Новоросійська зіткнувся із суховантажним судном «Петро Васєв». Оскільки капітан останнього 44-річний Віктор Ткаченко стежив за розбіжністю виключно за приладами, проігнорував усні доповіді підлеглих та колег та пізно дав команду «Повний назад!». А Вадим Марков узагалі покинув свій капітанський місток. В результаті «Адмірал Нахімов» із 1243 пасажирами та членами екіпажу на борту отримав пробоїну в правий бік — 84 квадратні метри, перекинувся та потонув за вісім хвилин на глибині 47 метрів. Загинули 432 особи. А із 25 дітей врятувалися лише шість. Обом капітанам дали п'ять років в'язниці.

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З того часу і Борис, і Христина завжди відзначали свій другий день народження.

Відносини у зірок були дуже добрими.

«Боря — член моєї родини, — часто говорила співачка. — Завжди бажаний гість у нашому домі! Запрошую Мойсеєва на всі свята та рада, коли можемо поспілкуватися».

У травні 2021 року артист прийшов на 50-річчя Орбакайте. Це був останній вихід зірки у світ. Борис після трьох інсультів уже був дуже поганий. Але зробив щедрий подарунок.

«Борис переписав на Христину свою квартиру в Юрмалі, — розповідав концертний директор Мойсеєва Сергій Горох. — Сказав: «Це доньці, моїй Христині! Нехай буде пам'ять про мене!»

2022 року Борис Моїсеєв помер. 68-річного співака добив четвертий інсульт.

«Забрали небеса, — написала тоді в Інтернеті Орбакайте. — Відлетіла від нас світла, життєлюбна, талановита і смілива людина. Бореньку, ти в наших серцях назавжди!»

«Думаю, Боря був радий, він же любив Христину найбільше, — зітхає Сергій Горох. — Своїх дітей у Мойсеєва не було».

Нагадаємо, нещодавно Христина Орбакайте співала на єврейському весіллі у Нью-Йорку разом з колишнім четвертим чоловіком її мами Філіпом Кіркоровим. А сама Алла Пугачова з п'ятим чоловіком Максимом Галкіним побувала на виставі відомих артистів на Кіпрі.

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