Дочекалася: Бейонсе з п'ятої спроби отримала «Греммі» у категорії «Найкращий альбом»

Відома співачка Бейонсе, яка конкурувала у боротьбі за музичну премію «Греммі» з Тейлор Свіфт, таки досягла успіху. На 67-й церемонії в Лос-Анджелесі її кантрі-пластинка «Cowboy Carter» отримала чотири престижні нагороди, у тому числі й у категорії «Кращий альбом».

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Як пише ВВС, «Cowboy Carter» обійшла альбоми Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Charli XCX та інших колег по сцені.

«Минуло багато років, — сказала Бейонсе, приймаючи нагороду. — Я сподіваюся, що ми продовжимо рухатися вперед, відчиняючи нові двері».

Співачка отримала нагороди за «Найкращий кантрі-альбом», «Найкраще кантрі-виконання дуету/гурту» та «Найкраща кантрі-пісня». Загальна кількість статуеток «Греммі» в її кар'єрі зросла до 35.

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На церемонії найкращим новим артистом була названа співачка Чаппел Рон, Charli XCX отримала нагороди і за альбом (Brat), і за пісню Von Dutch з нього, а Сабріне Карпентер дісталася статуетка за пісню Espresso.

А «Найкращим рок-виконанням» було визнано пісню «Now And Then», яка була зібрана з демо-записів Джона Леннона.

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Нагадаємо, що Бейонсе та Тейлор Свіфр увійшли до рейтингу 100 найвпливовіших жінок за версією журналу Forbes.

Фото із соцмереж

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