Бейонсе і Тейлор Свіфт «зіштовхнуться» на «Греммі»: стали відомі номінанти на найвідомішу музичну премію

Відома співачка Бейонсе, яка на минулих президентських виборах у США підтримала Камалу Гарріс, вкотре вписала своє ім'я в історію, встановивши новий рекорд за кількістю номінацій на музичну премію «Греммі», а заразом обігнавши свого чоловіка, репера Jay-Z, повідомляє BBC.

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Раніше кожен з них мав по 88 номінацій, останній альбом Cowboy Carter дозволив співачці вирватися вперед, причому відразу з великим відривом.

Цього року у боротьбі за «Греммі» вона лідирує з 11 номінаціями. Їй належить битися з Тейлор Свіфт, Сабріною Карпентер, Біллі Айліш, Кендріком Ламаром, Post Malone та Charli XCX.

Цього року основну конкуренцію Бейонсе складе Тейлор Свіфт, платівки якої вже перемагали у категорії «Альбом року» чотири рази — більше, ніж будь-хто.

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Останній альбом співачки The Tortured Poets Department, який протримався на першому рядку хіт-параду Billboard 15 тижнів, може довести цей рекорд до п'яти.

Як писали «ФАКТИ», раніше Тейлор Свіфт визнали найбагатшою співачкою у світі.

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