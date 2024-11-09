41.13 / 41.59 44.37 / 45.03
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Бейонсе і Тейлор Свіфт «зіштовхнуться» на «Греммі»: стали відомі номінанти на найвідомішу музичну премію

17:54 9 листопада 2024
Бейонсе

Відома співачка Бейонсе, яка на минулих президентських виборах у США підтримала Камалу Гарріс, вкотре вписала своє ім'я в історію, встановивши новий рекорд за кількістю номінацій на музичну премію «Греммі», а заразом обігнавши свого чоловіка, репера Jay-Z, повідомляє BBC.

Раніше кожен з них мав по 88 номінацій, останній альбом Cowboy Carter дозволив співачці вирватися вперед, причому відразу з великим відривом.

Цього року у боротьбі за «Греммі» вона лідирує з 11 номінаціями. Їй належить битися з Тейлор Свіфт, Сабріною Карпентер, Біллі Айліш, Кендріком Ламаром, Post Malone та Charli XCX.

Цього року основну конкуренцію Бейонсе складе Тейлор Свіфт, платівки якої вже перемагали у категорії «Альбом року» чотири рази — більше, ніж будь-хто.

РЕКЛАМА

Останній альбом співачки The Tortured Poets Department, який протримався на першому рядку хіт-параду Billboard 15 тижнів, може довести цей рекорд до п'яти.

Як писали «ФАКТИ», раніше Тейлор Свіфт визнали найбагатшою співачкою у світі.

РЕКЛАМА

60

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

актор та військовий Геннадій Попенко

У них не буде України: відомий актор та військовий про виїзд родини за кордон

принц Гаррі та Меган Маркл

Діана була б сильно засмучена: у Меган Маркл паніка через останні кроки принца Гаррі

В&#39;ячеслав Узелков

Знаменитий український боксер помер у 45 років (фото)

зодіак та гроші

Терезам — гармонія у грошових надходженнях, Стрільцям — ідеї щодо заробітку, а Левам — плідна співпраця з партнерами: фінансовий гороскоп на 9 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту