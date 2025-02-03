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Електрика закінчилася: у дев’яти областях України введено екстрені відключення електроенергії

10:13 3 лютого 2025
ГАВ ввели через перевантаження мережі. Фото зі сторінки Полтаваобленерго

Ранком у понеділок, 3 лютого, в Україні в черговий раз повідомили про введення графіків екстренного відключення світла.

За інформацією ДТЕК, за командою «Укренерго» відключення наразі застосовуються у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про застосування ГАВ (графіків аварійних відключень) попереджають й у Полтаваобленерго: «Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК „Укренерго“, 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1−2 черги ГАВ».

Про аварійні відключення через перевантаження в мережі повідомляють й в Сумиобленерго: «З 08:30 3 лютого ГАВ у Сумській області діють для 1 та 2 черг. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються».

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Ввели ГАВ й у Кропивницькому. «У разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено. Слідкуйте за інформацією на наших офіційних каналах», — порадили в «Світло Кропивницький місто».

В «Укренерго» додали, що серед причин введення ГАВ у дев'яти областях (в деяких — частково) — наслідки ворожих обстрілів.

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«Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі — вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення», — йдеться у повідомленні.

Також на відключення світла вплинула й погода — 3 лютого в Україні похолоднішало, в деяких регіонах сніжить.

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Фото зі сторінки Полтаваобленерго

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