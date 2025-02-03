З рацією наперевагу: зв'язківців заборонили примусово переводити в піхоту

В Україні заборонили переведення фахівців зв’язку до піхоти та на інші посади. Таке рішення ухвалив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомили джерела у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, пише «Мілітарний».

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Так, в Командуванні Сухопутних військ провели аналіз підготовки фахівців зв’язку у військових частинах, які відновлюються чи формуються.

У результаті перевірки були виявлені факти безпідставного переведення до піхотних з’єднань спеціалістів зв’язку, які пройшли підготовку на базі 179-го навчального центру. На їх місце здійснювалися переведення військовослужбовців, які не мають досвіду експлуатації новітніх засобів зв’язку. Внаслідок таких дій були непоодинокі випадки, коли з’єднання під час виконання завдань на лінії зіткнення не були спроможними забезпечити управління підрозділами.

У зв’язку з цим Командувач прирівняв військово-облікові спеціальності (ВОС) 403, 420, 460, 474, 600 та 769 до високотехнологічних та заборонив переведення на посади за іншим фахом.

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Зазначимо, що в інших родах та видах військ й у структурах МВС може бути інша настанова.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялось про переведення гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних Сил у піхотні підрозділи. В Генштабі спростували цю інформацію.

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Фото: Мілітарний

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