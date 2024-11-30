В Україні новий командувач Сухопутних військ: що відомо про генерала Драпатого

Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

«Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпатий. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол — до цього він командував 95-ю бригадою ДШВ», — написав Зеленський у Telegram.

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Президент зазначив, що Сухопутні війська Збройних Сил — це основа армії. Зараз там потрібні зміни, які забезпечать більше результатів на полі бою.

Зеленський характеризував обох знов призначених військових як дуже досвідчених воїнів.

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Він нагадав, що Михайло Драпатий у цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію.

Генерал на війні з 2014 року. Він завжди на найбільш гарячих та відповідальних напрямках.

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Михайло Драпатий

Широко відомим Драпатий став ще у 2014 році, коли посаді командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади організував прорив українських військ через блокпост проросійських бойовиків у центрі Маріуполя.

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У серпні того ж року у надзвичайно складних умовах зміг вивести підрозділи ЗСУ з оточення біля села Ізварине (Луганська область) на кордоні з росією.

Вже після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році генерал керував обороною на Херсонському напрямку. Брав участь у звільненні Херсона.

Військові експерти вказують на фаховість Драпатого як командира, його дбайливе ставлення до особового складу і високий авторитет у ЗСУ.

«Олег Апостол — Герой України, пройшов усі командні посади в підрозділах ДШВ, також захищає нашу державу з 2014 року. Чітко знає, що необхідно для зміцнення боєздатності нашої армії. Зараз саме Олег Апостол відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів. У нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити саме це», — зазначив Зеленський.

Олег Апостол

Раніше ми писали про скандал, в якому нібито був замішаний радник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка. Тоді бійці підрозділу ЗСУ «Асгард» заявили про тиск та погрози з боку цивільної людини — Олександра Дмитрієва із позивним «Тихохід». Дмитрієв спробував віддавати накази військовим. Після того, як його вказівки були проігноровані, «Тихохід» почав погрожувати. За наслідками скандалу Олександр Павлюк ініціював службове розслідування інциденту.

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