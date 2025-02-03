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Гороскоп

Близнюкам — «Сонце», Левам — «Вежа», а Терезам — «Смерть»: Таро-прогноз на 4 лютого

19:27 3 лютого 2025
Таро-прогноз і поради карт на 4 лютого для всіх знаків Зодіаку

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 4 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Карти обіцяють день, повний яскравих подій, змін та несподіваних відкриттів, пише slovofraza.com.

Козеріг — Туз Денаріїв
Козерогів чекають нові можливості у фінансовій та професійній сферах. Важливо діяти рішуче і не прогаяти шанс.

Водолій — Паж Денаріїв
Водоліям, можливо, запропонують цікавий проект. Їм потрібно не боятися експериментувати та виходити за рамки зони комфорту.

Риби — Туз Кубків
Риб матиме чудовий час для початку нових відносин, зміцнення старих зв'язків або реалізації творчих ідей. Їм слід відкрити своє серце світу.

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Овен — Четвірка Кубків
Овни сьогодні можуть відчути нудьгу чи емоційну втому. Їм потрібно постаратися змінити кут зору, щоб помітити, що може надихнути.

Телець — Шістка Жезлів
На Тельців чекає заслужене визнання. Цього дня вони стануть прикладом для оточуючих, надихаючи їх своєю завзятістю.

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Близнюки — Сонце
Близнюків чекають позитивні події, цікаві зустрічі та, можливо, нові можливості у діловій сфері. Їм потрібно відкрито висловлювати свої почуття та ідеї.

Рак — Паж Мечів
Ракам день може принести несподівані новини чи інформацію, яка дозволить по-новому поглянути на старі ситуації. Їм важливо виявити пильність.

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Лев — Вежа
Левів можуть чекати раптові зміни, які можуть вибити із зони комфорту. Їм треба пам'ятати, що руйнація старого часто відкриває шлях для нових можливостей.

Діва — Четвірка Жезів
На Дів чекає день гармонії, внутрішнього балансу та приємних зустрічей. Це слушний час для того, щоб насолодитися плодами своїх зусиль.

Терези — Смерть
На Терезів чекає початок нового етапу. Це час для трансформацій і їм потрібно прийняти зміни з відкритим серцем.

Скорпіон — Лицар Кубків
Скорпіонів можуть чекати приємні знайомства, зізнання чи зворушливі пропозиції. Їм потрібно виявляти емпатію і слідувати поклику серця.

Стрілець — Сімка Кубків
Стрільцям доведеться зробити важливий вибір і при цьому постаратися уникнути спокус. Потрібно бути обережними і не дозволяти ілюзіям збити з правильного шляху.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на поточний тиждень.

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