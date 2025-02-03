Водоліям — зміни на краще, Дівам — високі професійні результати, а Терезам — приємні трансформації: гороскоп на 4 лютого

Астрологи, які раніше розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить у лютому, склали прогноз на 4 лютого. Цього дня необхідно бути максимально обережними зі словами, повідомляє ТСН.

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Козоріг

Козерогам варто зосередитися на рутинній роботі, адже ця робота сама себе не зробить. Для іншої роботи цей день буде не найкращим часом.

Водолій

Водолія варто присвятити час змінам. Навіть незначні зміни зможуть зробити їх щасливішими. Наприклад, переставити меблі або повісити «весняні» штори.

Риби

Рибам треба уникати сварок навіть якщо люди навколо нариватимуться на них. Не варто їм підігрувати, бо до добра таке зіткнення не доведе.

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Овен

Овнам сьогодні не варто вірити людям на слово, адже хтось захоче оббрехати близьку їм людину. Їм треба обов’язково вимагати доказів.

Телець

Тельцям не варто опускатися до різкості і грубості, навіть якщо людина сильно дратуватиме. Їм не варто уподібнюватися до тих, хто неприємний.

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Близнюки

Близнюкам не варто братися за вирішення важливих професійних питань, адже занадто великий ризик завалити їх. Краще присвятити день дрібним справам.

Рак

Ракам не варто засмучуватися через розрив з людиною, яка ще нещодавно була їм близькою. Згадавши причини цього розриву, вони зрозуміють, що все, що сталося, — на краще.

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Лев

Левам у стосунках із близькою людиною небажано демонструвати свою незалежність. Краще показати свою слабкість, що дозволить близькій відчути себе сильнішою.

Діва

Дівам варто знайти час не лише для роботи, а й для відпочинку, адже без відновлення сил вони не зможуть досягти високих професійних результатів.

Терези

Терезам цей день дасть шанси на позитивні зміни. Їм варто скористатися цими шансами, адже це започаткує цілий ланцюжок приємних трансформацій.

Скорпіон

Скорпіонам у випадку проблем у стосунках з близькою людиною, необхідно вдатися до чесної розмови з самими собою та за необхідності підкоригувати поведінку.

Стрілець

Стрільці можуть зіткнутися з перешкодами на шляху вперед через спогади про минуле. Тому їм варто уникати їх та думати про сьогодення та майбутнє.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 4 лютого.

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