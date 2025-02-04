Занадто «гола» сукня: дружина Каньє Веста Б’янка Цензорі з’явилась практично без одягу на врученні премії «Греммі»

Цьогоріч церемонія вручення премії «Греммі» запам'ятається не тільки нагородженням Бейонсе у категорії «Найкращий альбом», але ще й дикою витівкою колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян Каньє Веста та його нинішньої дружини Б'янки Цензорі.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Пара вийшла на червону доріжку та позувала фотографам. Спочатку Б'янка з'явилася на доріжці в коричневій шубі, але потім зняла її і залишилася в повністю прозорій короткій сукні, яку одягла на голе тіло без спідньої білизни.

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Відвертий образ 30-річної Б'янки Цензорі шокував глядачів та користувачів соцмереж, і служба безпеки незабаром випровадила пару з церемонії. Як зазначає видання на церемонію вони начебто прийшли без запрошення. При цьому Каньє Вест номіновано на премію у категорії «Краща реп-пісня».

У мережі також припустили, що пару попросили залишити церемонію, щоб уникнути скандалу з Тейлор Свіфт. Так, напередодні підписники Каньє Веста у соцмережі зауважили, що напередодні «Греммі» він відписався від усіх, крім Тейлор Свіфт, з якою в нього ворожнеча. 16 років тому на премії він вийшов на сцену, коли Свіфт отримувала нагороду, і заявив, що насправді її мала отримати Бейонсе. Пізніше це згадували разом із конспірологічними теоріями у тому, що Бейонсе усувала своїх конкуренток, і припускали, що Каньє в такий спосіб намагався врятувати Тейлор Свіфт.

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Як повідомляли «ФАКТИ», Каньє Вест та Б'янка Цензорі неодноразово шокували публіку.

Фото: https://www.dailymail.co.uk, скриншоти відео

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