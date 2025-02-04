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«Ми втомлені»: переможниця «Холостяка» звернулася до підписників у соцмережі (фото)

15:45 4 лютого 2025
Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті “Холостяк” Інна Бєлєнь

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Інна Бєлєнь, яка нещодавно розповіла про проблеми з вагою, звернулася до своїх підписників з чуттєвим дописом. На сторінці у соціальній мережі дівчина зізналася у любові до рідного міста Харкова та поділилася своїм болем через втрачені місця та людей, яких вбили росіяни. Інна виклала світлини з Харкова на фоні відомих знищених будівель.

«Фотографії, що стали останніми для багатьох, — написала дівчина. — Порожні місця за столами. Очі, в яких вже не відображаються мрії. Мільйони людей, які втратили все і більше не мають того, що колись було їхнім життям.

В кожному місті твоєї країни ти бачиш тисячі людей, розділених війною на «до» і «після». Це не просто зруйновані будинки — це знищені душі, це страждання, яке не змиється водою. І ти бачиш ці сльози не тільки у своїх друзів, але й у незнайомих, бо всі ми стали частиною цієї трагедії, яку неможливо забути".

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Інна зізналася, що новини про загиблих, зниклих, на жаль, стали щоденною рутиною.

«І це вже не новина — це реальність, від якої ми не можемо втекти, — поділилася вона переживаннями. — Ми втомлені. Ми втомлені від того, що кожен день приносить нові втрати, нові сльози… І навіть коли здається, що сил більше нема, ми все одно продовжуємо йти, бо іншого варіанту немає».

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Підписники поділили почуття Інни та вкотре відзначили незламність харківʼян.

«Наше шалене та незламне місто», — написали у відповідь.

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«Це наше чарівне місто, яке зараз намагається зруйнувати божевільний сусід, — поділилися почуттями. — Але є віра та надія».

«Дуже болить за кожен зруйнований будинок, за кожну долю, за кожне втрачене життя…» — відреагували на допис.

Нагадаємо, раніше Холостяк Олександр «Терен» зізнавався у своїх почуттях.

Читайте також: До нестями: колишня учасниця «Холостяка» зізналася у коханні

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