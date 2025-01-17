До нестями: колишня учасниця «Холостяка» зізналася у коханні

Учасниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Анастасія Анісімова зізналася у своїх почуттях. На сторінці у соціальній мережі дівчина виклала світлини разом з коханим. Відомо, що її обранець Єгор працював освітлювачем на проєкті «Холостяк», де і закохався у дівчину.

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«Що воно таке, справжнє кохання? — підписала романтичні фото Настя. — Напевно, до того, як я тебе зустріла, я не знала значення цієї фрази…

Ти любов, ти сенс, ти майбутнє, ти моє все. Я кохаю тебе до нестями".

Анастасія Анісімова з коханим Єгором

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Підписники відреагували на світлини дівчини та побажали парі довгого кохання. Для багатьох саме Настя була найяскравішою учасницею 13 сезону.

«Одразу легше, хоч хтось щасливий в цьому світі», — прокоментували світлини.

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«Найкраща пара всіх сезонів! — написали у відповідь. — Це справжня пара проєкту ХОЛОСТЯК!»

«Радію за таку чудову пару, — відреагували підписники. — Аж плачу — такі чуттєві, проникливі фото. А очі, які очі. Сяють від щастя. Як це мило! Дай Боже Вам кохання до нестями».

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«Я вболівала тільки за Анастасію в проєкті „Холостяк“! — зізналися шанувальники. — Ти дуже велика розумничка. Я дуже задоволена, що ти знайшла своє кохання».

«Будьте щасливими! — написав ведучий „Холостяка“ Григорій Решетнік. — Ви прекрасні».

Раніше переможниця «Холостяка» зізналася у проблемах з вагою.

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