На сім кілограмів більше: переможниця «Холостяка» про проблеми з вагою

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Інна Бєлєнь, яка вразила зізнанням, здивувала мережу своєю відвертістю. На сторінці у соціальній мережі дівчина виклала фото та допис про те, що під час участі у проєкті вона важила на сім кілограмів більше.

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«На проєкті я була на 7 кг більше + камера додає пару кг», — написала Інна у відповідь на здивування підписників, що вона така худенька.

Також Бєлєнь додала, що на реаліті вона була не у своїй найкращій формі. Але це не завадило їй полонити серце Холостяка — ветерана Сашка «Терена».

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«На проєкті я була не в найкращій своїй вазі, і в цьому, мабуть, парадокс, — зазначила дівчина. — Не чекайте ідеального моменту, бо якщо ви зупинитеся тільки на зовнішності чи певних обставинах, можна пропустити багато цікавого й важливого в житті».

Інна також дала пораду щодо стосунків з чоловіками. Нагадаємо, дівчина вже була одружена і шість років жила у Німеччині.

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«Не будь з тим, хто робить тебе меншою, щоб самому почуватися більшим, — зауважила Інна. - Вибирай того, хто надихає тебе, а не пригнічує».

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Раніше Сашко «Терен» відверто зізнався, навіщо йому було йти на проєкт «Холостяк».

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