Королівське походження: приголомшливе відкриття про родину Шерон Стоун

Шерон Стоун, яка викликала захоплення у шанувальників, отримала приголомшливе відкриття про свою сімейну історію під час нещодавнього епізоду програми PBS Finding Your Roots з ведучим Генрі Луїсом Гейтсом-молодшим. 66-річна актриса, відома своїми ролями у фільмах «Основний інстинкт» і «Казино», дізналася, що походить від Карла Великого, однієї з найвпливовіших постатей в історії Європи, пише Marca.

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«Карл Великий — ваш 38-й прадід. Перший імператор Священної Римської імперії. Він був злим чуваком. Цей король залізною волею створив сучасну Європу», — зазначив Гейтс.

Стоун, помітно шокована відкриттям, насилу знаходила слова, після заяви Гейтса. «Якщо ви хочете побачити когось повністю приголомшеним, подивіться на моє обличчя», — сказала вона.

Це відкриття пов’язує її з одним із найвизначніших правителів історії — людиною, яка змінила Європу шляхом військових завоювань і стратегічних союзів. Карл Великий правив на території сучасної Франції з 768 року нашої ери до своєї смерті в 814 році.

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Окрім зв’язку з Карлом Великим, генеалогічне дерево Стоун має багату історію. Гейтс розповів, що вона також походить від Г’ю Капета, французького правителя 10-го століття, який допоміг створити Париж як центр влади у Франції. Її третій прадід, Джордж Греггс, пішов іншим шляхом у житті, емігрувавши з Англії до Пенсільванії в 19 столітті, де він працював шахтарем. Пізніше він воював на боці армії Союзу під час Громадянської війни в США, беручи участь у кількох великих битвах.

Ці відкриття були глибоко зворушливими для Шерон Стоун.

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«Коли вона дізналася про це, вона розплакалася», — зазначив Гейтс.

Раніше повідомлялося, що неймовірна Шерон Стоун у розкішній вечірній сукні вразила глядачів на Берлінале.

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