Залишаться без індексації: кому не варто очікувати підвищення пенсій у березні

Індексація пенсій у березні — ледь не єдиний шанс для пенсіонерів отримати більше грошей в умовах зростаючої інфляції.



Але, виявляється, не всі пенсії будуть індексовані на початку весни, пише «Соцпортал».



За підрахунками експертів, виплати навесні збільшаться на 10−12% - точні цифри підвищення будуть відомими ближче до березня, коли з'являться офіційні дані про інфляцію та динаміку зарплат.

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В цілому пенсіонери можуть розраховувати на максимальне підвищення у розмірі 1500 гривень, а мінімальне складе 100 гривень. Проте, деяким громадянам пенсію навесні можуть зовсім не підвищити.

Справа в тому, що метою індексації є осучаснення пенсій, які було призначено давно. Тому пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок в минулому, та в 2025 роках, можуть взагалі не отримати підвищення.

І їм лиш залишиться втішатися думкою, що навіть проіндексовані пенсії не надто «збагатять» своїх отримувачів — за підрахунками експертів, вони лиш компенсують зростання споживчих цін за останній рік.

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Тому єдиним виходом для пенсіонерів, які бажають збільшити суму виплат — це сподіватися на вікові доплати, або скористатись порадою щодо того, щоб написати заяву у Пенсійний фонд і отримувати щомісяця на майже 1000 гривень більше.

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